Ihr Kind liegt regungslos am Boden! WAS TUN?

Die ERSTE HILFE bei Notfällen entscheidet über Sein und Nicht-Sein. Der ERSTE-HILFE-KURS für Zuhause auf www.leben-retten.at.

Linz (OTS) - Die Realität zeigt es: rund 90 Prozent aller Unfälle mit Säuglingen und Kleinkindern ereignen sich im privaten Bereich und in der Freizeit. Pro Jahr verunglücken in Österreich rund 170.000 Kinder und diese Zahl steigt stetig an. Im Notfall zu wissen, was zu tun ist, verhindert oft Schlimmeres oder rettet Leben. Bis professionelle Hilfe kommt, sind die ersten Minuten oft entscheidend. Notarztbörse und das Österreichisches Rotes Kreuz haben daher eine Unterrichts-DVD erarbeitet, die Eltern und Personen, die Kinder betreuen, auf die gängigsten Notfälle mit Kindern vorbereiten soll.

Erste Hilfe bei Notfällen mit Kindern

Kleinere Verletzungen lassen sich bei Kindern kaum vermeiden. Entdeckungslust und eigene Erfahrungen zu sammeln gehören zur Entwicklung einfach dazu. Glücklicherweise gehen Unfälle zumeist glimpflich aus. Wichtig ist es aber auch, für den Notfall gerüstet zu sein, um bleibende Schäden oder gar Todesfolgen zu vermeiden.

Bis zu seinem 15. Lebensjahr ist ein Kind bis zu vier- oder fünfmal in einen Unfall verwickelt und gehören zu den größten Gesundheitsrisiken in unserem Land. Rund 90 Prozent aller Unfälle mit Kindern unter fünf Jahren ereignen sich im häuslichen Umfeld. Die häufigste Art sind Stürze, die vor allem Knochenbrüche, Prellungen und offene Wunden nach sich ziehen.

Der ERSTE-HILFE-KURS für Zuhause - mit der neuen Erste-Hilfe-DVD sind Sie vorbereitet - www.leben-retten.at

Auf der DVD "Erste Hilfe bei Notfällen mit Kindern" inkl. Nachschlagewerk wurden die häufigsten Zwischenfälle wie Stürze, Atemwegsinfekte, Atem-Kreislauf-Stillstand (plötzlicher Kindstod), Bewusstlosigkeit, Atemnot, Schnittverletzungen, Brandwunden oder Wirbelsäulenverletzungen erklärt. Eltern können davon ein Lied singen und wurden schon mit der einen oder anderen prekären Situation konfrontiert. Die richtige Reaktion in Extremsituationen ist entscheidend. Noch entscheidender ist, dass sie sich trainieren lässt.

"Wir wollen Eltern von Kindern jeden Alters ermöglichen, sich im Bereich der wichtigsten Erstmaßnahmen im Notfall fortzubilden. Mit dieser DVD gelingt das Selbststudium zuhause auf zeitgemäße Weise, indem zehn spezielle Notallsituationen anhand von Fallbeispielen nachgestellt werden. Zum Abschluss werden stets Tipps zur Unfallverhütung präsentiert", erklärt Fritz Firlinger, Vorstand der Notarztbörse, und erklärt weiter: "Es ist im Sinne aller Kinder, möglichst viele gut ausgebildete Ersthelfer zu haben. Wir freuen uns, ein Produkt vorzustellen, dass es so noch nicht am Markt gibt."

Die DVD ist unter www.leben-retten.at erhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

DI (FH) Harald Gumpenberger

hg @ cic.at

Tel.: 0732 302320 - 510