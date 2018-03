Hernstein Symposium 2013: Gesund führen - Modeerscheinung oder Erfolgsfaktor?

Wien (OTS) - Was hat Führung mit der Gesundheit der MitarbeiterInnen zu tun? Sehr viel, sagen Fachleute. Führungssysteme und das Führungshandeln haben weitreichende Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten und damit auf deren Leistungsfähigkeit. Durch Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung können krankheitsbedingte Arbeitsausfälle um bis zu 40% verringert werden.

Das Hernstein Institut widmet sich in diesem Jahr dem Thema "Gesund führen":

Welche Vorteile haben Unternehmen, die gesundes Führen zum Thema machen? Was ist bei der Einführung von betrieblichem Gesundheitsmanagement zu beachten? Welche Führungskultur ist förderlich für die Gesundheit der Mitarbeiter? Was heißt "Gesund führen" im betrieblichen Alltagshandeln? Und last, but not least: Wie können Führungskräfte für sich selbst und ihre direkten Mitarbeiter gut sorgen?

Das Hernstein Symposium 2013 "Gesund führen - Modeerscheinung oder Erfolgsfaktor?" findet am 7. November 2013 im Tageszentrum Schloss Schönbrunn statt und lädt zum Austausch mit ExpertInnen und erfolgreichen Top-Führungskräften ein.

Als Keynote Speaker konnten wir Univ.-Prof. Dr. Jörg Felfe gewinnen, der als Organisationspsychologe an der Universität Hamburg zum Thema Gesundheitsförderung und Führung forscht. In interaktiven Workshops werden Top-Manager aus renommierten Unternehmen über die Vorteile und ihren Erfahrung von gesundem Führen berichten. Zudem werden neueste wissenschaftliche Erkenntnisse präsentiert und diskutiert.

Hernstein Symposium 2013: Gesund führen - Modeerscheinung oder

Erfolgsfaktor?



Teilnahmegebühr: Euro 350,- zzgl. MwSt.



Anmeldung:

natascha.lerche @ hernstein.at oder T: 01/ 514 50 - 5621



Nähere Informationen zum Programm unter:

www.hernstein.at/Wissenswert/Hernstein-Symposium-2013/



Datum: 7.11.2013, 09:00 - 18:00 Uhr



Ort:

Tagungszentrum Schloss Schönbrunn Zugang Grünbergstraße,

Meidlinger Tor

1130 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Irene Kari

PR, Marktforschung, Werbung

Hernstein Institut für Management und Leadership

T: 01/514 50 - 5633, E: irene.kari @ hernstein.at