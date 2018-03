Berufsausbildung als Sprungbrett in eine bessere Zukunft

Der Int. Tag des Mädchens, am 11. Oktober ist für JUGEND EINE WELT Anlass, besonders auf die schwierige Situation von Mädchen in Benin aufmerksam zu machen.

Wien (OTS) - Seit 2005 ist in Benin der gleichberechtigte Zugang zu schulischer Bildung für Mädchen gesetzlich verankert. Ebenso ist seit damals der Besuch der sechsjährigen Grundschule für alle Kinder kostenlos. "Diese Reformen haben dazu geführt, dass mittlerweile 92% aller Kinder in Benin eine Grundschule besuchen", erklärt Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von Jugend Eine Welt: "Trotzdem sind Mädchen immer noch stark benachteiligt." So können gerade einmal 30 Prozent der Frauen über 15 Jahre lesen und schreiben und lediglich 38 Prozent besuchen eine weiterführende Sekundarschule.

Wie schwierig die Bildungssituation für Mädchen und Frauen ist, weiß auch die in der Hauptstadt Cotonou tätige Tiroler Don Bosco Schwester Hanni Denfil zu berichten: "70 Prozent der Jugendlichen schaffen den Abschluss der Sekundarschule nicht. Besonders junge Mädchen aus den Armenvierteln sind davon betroffen. Daher ist die Nachfrage nach einer Berufsausbildung groß, denn ohne eine gute Ausbildung haben sie kaum eine Chance eine Arbeit zu finden."

Ausbildung schafft Perspektive

Diesem Problem haben sich die Don Bosco Schwestern, die Projektpartnerinnen von Jugend Eine Welt, angenommen und haben im Armenviertel Zogbo der Hauptstadt Cotonou die Berufsausbildungsschule "École Laura Vicuna" gegründet. In diesem von JUGEND EINE WELT unterstützten Projekt, können die Jugendlichen eine Ausbildung in den Bereichen Bäcker/Konditor, Koch/Kellner und Schneiderei absolvieren. Am Ende der Ausbildung, die sechs Monate dauert, bekommen die Jugendlichen ein Diplom. "Wir nehmen bevorzugt Mädchen auf, da sie besonders benachteiligt sind", erklärt Sr. Hanni Denifl: "Mit der Ausbildung in unserer Schule erhalten sie neue Zukunftsperspektive und eine Chance der Armut zu entkommen."

JUGEND EINE WELT

JUGEND EINE WELT ist ein internationales Hilfswerk und wurde 1997 als Verein gegründet. Der Zweck der unabhängigen Nicht-Regierungs-Organisation liegt in internationaler Jugendhilfe sowie nachhaltiger Entwicklungszusammenarbeit. Unter dem Leitgedanken "Bildung überwindet Armut" unterstützt JUGEND EINE WELT Schulen, Straßenkinder-Programme und Bildungszentren in Asien, Afrika, Lateinamerika und Osteuropa. Weitere Informationen unter www.jugendeinewelt.at

