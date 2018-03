Krimmler Wasserfälle als beispielhafte Vorreiter im Luft-Tourismus

MeineRaumluft.at: Außenluft erforschen, um Innenluft zu verbessern

Wien (OTS) - Bevor die letzten Sonnentage gezählt sind, nutzen Wanderfreunde den Oktober, um "frische Luft zu schnappen". Da gesundheitliche Beschwerden durch Umweltbelastungen wie Pollen und Feinstaub zunehmen, wird es immer wichtiger, aufzuklären, was Erholung bringt. "Das Erleben und Verstehen von gesunder Außenluft hilft, die Wichtigkeit von gesunder Innenluft zu erkennen", so Mag. Thomas Schlatte von MeineRaumluft.at. Ein Ort, der zu diesem Verständnis beiträgt, sind die Krimmler Wasserfälle. Hier findet man ein innovatives Angebot rund um die Faktoren gesunder Luft: ein Mix aus 100 Prozent Luftfeuchtigkeit und extrem hoher Ionenkonzentration. Eine Mischung, die sowohl Betroffenen, als auch der Aufklärung über das Thema gut tut.

Krimmler Wasserfälle: Heilwirkung durch gesunde Luft

Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg hat in mehreren Studien die Heilwirkung des Krimmler Wasserfalls untersucht. Die bedeutendste zeigt: Der Aufenthalt am Wasserfall leitet einen anti-allergischen Immunstatus ein und verbessert die Lungenfunktion. Zurückzuführen ist diese Heilwirkung auf die geladenen Ionen, die in der Umgebungsluft der Wasserfälle auftreten, wie Univ. Doz. Dr. Arnulf Josef Hartl von der Paracelsus medizinischen Privatuniversität erklärt: "Ein einstündiger Aufenthalt an den Krimmler Wasserfällen erhöht die Lungenfunktion, wichtige immunologische Heilungsparameter verändern sich positiv und Asthmasymptome nehmen langfristig ab. Ursache ist vermutlich die hohe Nano-Aerosol-Konzentration aus elektrisch geladenen Ionen!" (Studie unter:

Ionen als zentraler Faktor im Gesundheitstourismus

Aber auch Nicht-Allergiker profitieren von der ionenreichen Umgebung. Eine weitere Studie zeigt, dass sich bei allen Menschen am Wasserfall ein "Parasympathikotonus" (ein Zustand, der Ruhe und Erholung kennzeichnet) einstellt. Der Herzschlag verlangsamt sich, die Lunge wird besser "belüftet" und Herzschlag und Atmung synchronisieren sich. So steigt die Sauerstoffsättigung im Blut und physiologische Entspannung stellt sich ein. Der Verein Hohe Tauern Health hat daher ein Gesundheitsangebot entwickelt, das sich wissenschaftlich mit Ionentherapie auseinandersetzt. (www.hohe-tauern-health.at)

Eine neue Bewegung: Gesunde Luft von draußen nach drinnen

"Die Faktoren gesunder Luft gelangen durch Orte wie die Krimmler Wasserfälle immer stärker in den Fokus von Wissenschaft und Öffentlichkeit", so Thomas Schlatte "man darf nicht vergessen, dass einer der wesentlichsten Einflussfaktoren der Innenraumluft die Außenluft ist. Bei vielen Menschen herrscht eine gute Wahrnehmung über "frische" Luft, wenn sie in der Natur sind - wir wollen diese Achtsamkeit auch in den Innenraum transportieren. Schließlich verbringen wir dort beinahe 90 Prozent unserer Zeit."

Plattform für gesunde Raumluft

Die 2011 gegründete, unabhängige Plattform MeineRaumluft.at hat sich zum Ziel gesetzt, die Öffentlichkeit für das Thema "Gesunde Raumluft" zu sensibilisieren. Die Plattform stützt seine Tätigkeit im Wesentlichen auf die Kooperation mit öffentlichen Institutionen, Forschungseinrichtungen sowie Unternehmen, die einen entscheidenden Einfluss auf die Raumluft nehmen können.

