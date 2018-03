Israelitische Kultusgemeinden in Österreich gratulieren Nobelpreisträger Martin Karplus

Wien (OTS) - Nach Eric Kandel und Walter Kohn erhielt nun Martin Karplus als dritter, von den Nazis 1938 vertriebener, in den USA lebender österreichischer Jude, den Nobelpreis.

Bereits sein Großvater väterlicherseits war Universitätsprofessor an der Medizinischen Fakultät und der Großvater mütterlicherseits ein bekannter Mediziner, der eine Klinik betrieb. Als Achtjähriger musste Karplus 1938 Wien verlassen und studierte später in Harvard, am California Institut of Technology. Seine chemische Forschungstätigkeit übte er als Professor in Harvard und am Pasteurinstitut in Strassburg aus.

Nicht nur für die jüdische Gemeinde, auch für ganz Österreich bringt dies schmerzhaft in Erinnerung, welchen intellektuellen Aderlass die nationalsozialistische Verteibungs- und Vernichtungspolitik vor 75 Jahren mit sich brachte. Daraus resultiert für das heutige Österreich eine besondere Verantwortung.

Die Israelitische Religionsgesellschaft und die Vereinigung der österreichischen Kultusgemeinden freuen sich über die Verleihung des Chemie-Nobelpreises an Herrn Prof. Karplus und gratulieren ihm auf das Herzlichste zu seinem Erfolg.

