Heute stößt Parteien vor den Kopf

Beitrag aus MM flash vom 10.10.2013

Wien (OTS) - Außerhalb der U-Bahnen sorgte in den letzten Tagen die Gratiszeitung Heute für Aufregung. In einer Nacht- und Nebelaktion überklebte sie letzte Woche unzählige Wahlplakate in Wien. Sehr zum Missfallen einiger Parteien. Doch wer wird dafür zahlen? Wir haben bei den Parteien nachgefragt.

