Datacert erhält den Value Award 2013 für Legal GRC

von Lösungen für den Bereich Leitung Unternehmensrecht, gab heute seine Auszeichnung mit dem GRC Value Award 2013 in der Kategorie "GRC Recht" durch das Analyseunternehmen GRC 20/20 bekannt. Diese Auszeichnung wurde aufgrund des erwiesenen und messbaren Nutzens vergeben, den der Datacert-Kunde Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) durch die Implementierung der Passport(®) -Technologieplattform von Datacert erhalten hat, um die Verwaltung von Initiativen des Unternehmens in den Bereichen Recht, Compliance und Riskomanagement zu unterstützen.

Als Technologieplattform bietet Passport ein integriertes Rechts- und GRC-Ökosystem, mit dem Organisationen die Kosten von Compliance und Non-Compliance identifizieren und entsprechend reagieren können. MMC, eines der größten Unternehmen für professionelle Dienstleitungen, Risikomanagement und Versicherungsmaklertätigkeiten weltweit, implementierte Passport Anfang 2012, um Rechtsstreitigkeiten und globale Versicherungsrisiken zu verwalten. 2013 erweiterte MMC seine Implementierung von Passport auf die Verwaltung von Datenvorfällen und Datenschutzangelegenheiten, wodurch eine kombinierte Rechts- und GRC-Lösung für die Organisation geschaffen wurde.

Neben anderen Einsparungen konnte MMC die externen Beratergebühren dank Passport um 56 Prozent senken (die niedrigsten Ausgaben seit 2007). Außerdem wurden die Compliance-Berichte über Datenschutzvorfälle und zugehörige Ausgaben der Unternehmen von MMC optimiert. Dabei wurden beispielsweise Codes für das Schadensausmaß, Ursachen und Wiedergutmachungen bestimmt. Während dies zuvor noch ein manueller und zeitaufwändiger Prozess war, kann MMC die Berichte über Ausgaben für Compliance-Vorfälle sowie Risikometriken nun in weniger als 20 Minuten generieren.

"Vor unserer Implementierung von Passport war die Transparenz der Ausgaben auf rechtliche Angelegenheiten begrenzt, und diese Daten waren über mehrere Geschäftseinheiten und globale Regionen hinweg schwer zu konsolidieren", so Mike Caplan, Chief Operating Officer, Büro des Leiters der Rechtsabteilung bei MMC. "Dass wir jetzt auch die Ausgaben für Compliance-bezogene Vorfälle erfassen können, stellt für MMC einen realen und greifbaren Nutzen dar. Unsere Teams für Recht, Compliance und Risikomanagement sind begeistert von den zusätzlichen Möglichkeiten, die Passport bei der Verwaltung von Daten und Analysen bezüglich GRC bietet. Langfristig planen wir, Passport auf ein breiteres Spektrum an proaktiven GRC-bezogenen Maßnahmen auszuweiten, um noch mehr Ausgabentransparenz in Bereichen wie operationelle Risikoüberprüfung. interne Überprüfung, Regelmanagement sowie Risikomanagement der Dritten Partei zu erzielen."

Die Implementierung von Passport bei MMC hat sich auch im Bereich der Kostenreduzierung für Humankapital als sehr effektiv erwiesen. Durch die größere Transparenz bei Risiko- und Compliance-Ausgaben kann MMC Problempunkte angehen und seine risiko- und Compliance-bezogenen Ausgaben besser vorhersagen, um Budgets und Ressourcen den Bereichen zuzuteilen, in denen sie am ehesten benötigt werden.

"Datacert hat seinen geschäftlichen Nutzen in der Kategorie "GRC Recht" mit seiner Technologielösung für Marsh & McLennan Companies bewiesen", so Michael Rasmussen, leitender GRC-Experte bei GRC 20/20 sowie international anerkannter Experte für GRC. "Es ist unumgänglich, dass wir diese Art von Erfolg als Meilenstein in der Fortentwicklung von GRC anerkennen. Mit seiner Weiterentwicklung wird GRC Teil der Strategie und Tätigkeit einer Organisation. Unterstützt durch ein breites Spektrum an Technologie, Wissen und Dienstleistungen können Organisation dann größere Effizienz, Effektivität und Agilität in ihren GRC-Prozessen und geschäftlichen Tätigkeiten erzielen."

Hierbei handelt es sich um die Erstauflage der GRC Value Awards, mit denen reale Technologieimplementierungen für Programme und Prozesse im Bereich Governance, Risk Management and Compliance ausgezeichnet werden, die einen bedeutenden messbaren Nutzen für eine Organisation erzielt haben. Bekannt gegeben werden die Empfänger der Auszeichnung im GRC 20/20-Blog unter: http://www.grc2020.com/index.php/blog.

GRC-Experten werden in den folgenden Kategorien bewertet: GRC für Unternehmen, Management der Drittpartei, Überprüfungsmanagement, betriebliche Kontinuität, Compliance-Management, Kontrollüberwachung/Versicherung, Umwelthygiene und -sicherheit, Betrug, Sicherheitsrisikomanagement und Compliance im IT-Bereich, Identität und Zugriff, Versicherungs- und Schadenmanagement, Untersuchungen, Recht, Regelmanagement sowie Risikomanagement.

Informationen über Produkte und Dienstleistungen von Datacert erhalten Sie unter der Rufnummer 800 780 3681 oder der E-Mail nasales @ datacert.com (Anfragen in Nordamerika) bzw. unter der E-Mail emeasales @ datacert.com (internationale Anfragen).

Über Datacert, Inc.

Datacert ist ein globaler Technologieinnovator und führender Anbieter von Software und Dienstleistungen im Bereich Leitung Unternehmensrecht, der Unternehmensabteilungen für Recht, Compliance und Risikomanagement sowie Versicherungsorganisationen dabei unterstützt, effektiver zu arbeiten, wechselnde Geschäftsanforderungen und globale Belegschaften zu verwalten sowie mit externen Dienstanbietern zusammenzuarbeiten. Die Angebote von Datacert umfassen die zum Patent angemeldete Technologieplattform Passport(®), Lösungen zum Verwalten rechtlicher Angelegenheiten, zum Verringern von Risiken und zum Kontrollieren von Rechts- und Schadenskosten sowie innovative Business Intelligence-Angebote für Organisationen, die umfassende Unterstützung bei Rechtsentscheidungen benötigen. Datacert-Lösungen werden von Fortune 500- und Fortune Global 500-Unternehmen, von 100 Prozent der AmLaw 200-Unternehmen sowie von Tausenden Rechtsanbietern weltweit genutzt. Mit Firmensitz in Houston, Texas und Zweigstellen in Nordamerika, EMEA und APAC verfügt Datacert über Verbindungen zu Anwaltskanzleien, Anbietern und Agenten in mehr als 140 Ländern. Unter www.datacert.com

Informationen. Aktuelle Neuigkeiten in Echtzeit erhalten Sie auf Twitter unter http://twitter.com/Datacert.

Über Marsh & McLennan Companies

MARSH & McLENNAN COMPANIES ist ein globales Unternehmen für professionelle Dienstleistungen, das seinen Kunden Beratung und Lösungen in den Bereichen Risiko, Strategie und Humankapital anbietet. Marsh istglobaler Marktführer bei Versicherungsvermittlung und Risikomanagement. Guy Carpenter ist globaler Marktführer bei Vermittlungsdienstleistungen in den Bereichen Risiko und Rückversicherungen. Mercer ist globaler Marktführer bei Consulting in den Bereichen Talent, Gesundheit, Pensionierung und Investment. Oliver Wyman ist globaler Marktführer bei Unternehmensberatung. Die 54.000 Mitarbeiter von Marsh & McLennan Companies weltweit stellen Analysen, Beratungen und Transaktionskapazitäten für Kunden in mehr als 100 Ländern bereit. Das Unternehmen rühmt sich mit seiner Rolle als verantwortlicher Corporate Citizen und seinem positiven Einfluss auf die Gemeinden, in denen es tätig ist. Unter www.mmc.com erhalten Sie weitere Informationen.

Über GRC 20/20

GRC 20/20 ist eine Autorität, wenn es darum geht zu verstehen, wie Organisationen effektive, effiziente und agile GRC-Praktiken implementieren. Durch unabhängige Forschung und Interaktion mit der Branche berät GRC 20/20 das gesamte Ökosystem von GRC-Rollen bei Organisationen, Technologie- und Wissenslösungsanbietern sowie professionellen Dienstleistungsunternehmen. Organisationen wenden sich an GRC 20/20, wenn sie Einblicke, Führung und Beratung beim Umgang mit einer Vielzahl an Problemen, Herausforderungen, Prozessen, Informationen und Technologien benötigen, während sie versuchen, die Kontrolle über eine dezentralisierte und dynamische Geschäftsumgebung zu behalten. Besuchen Sie GRC 20/20 unter http://www.grc2020.com/ oder auf Twitter unter @GRCPundit.

