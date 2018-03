EANS-News: AGRANA Beteiligungs-AG / Halbjahresergebnis 2013/14 per 31.8.2013 unter Vorjahr / Anstieg des Konzernumsatzes

Die AGRANA Beteiligungs-AG verzeichnete im ersten Halbjahr

2013|14 im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg des Konzernumsatzes von 1.603,1 Mio. EUR auf 1.674,3 Mio. EUR. Das operative Ergebnis lag mit 108,0 Mio EUR unter dem Vorjahresrekord (142,5 Mio. EUR). "Während höhere Rohstoffpreise in den Segmenten Zucker und Stärke das Ergebnis drückten, legte der Geschäftsbereich Frucht beim operativen Ergebnis um 75 % zu", erklärt DI Johann Marihart, Vorstandsvorsitzender der AGRANA Beteiligungs-AG.

Nach dem Finanzergebnis von -15,4 Mio. EUR und einem Steueraufwand von 23,4 Mio. EUR (Steuerquote von 25,3 %) erreichte das Konzernperiodenergebnis 69,2 Mio. EUR. Die Nettofinanzschulden zum 31. August 2013 lagen mit 397,8 Mio. EUR um 85,9 Mio. EUR deutlich unter dem Wert des Bilanzstichtages zum Ende des Geschäftsjahres 2012|13 (483,7 Mio. EUR). Bei einer gegenüber dem 28. Februar 2013 leicht reduzierten Bilanzsumme von 2,44 Mrd. EUR legte die Eigenkapitalquote von 47,0 % auf 49,8 % zu. Der Nettoverschuldungsgrad (Gearing) zum Quartalsstichtag lag bei 32,8 % und somit besser als zum 28. Februar 2013 (39,9 %).

AGRANA-Ergebnisse nach H1 2013/14 H1 2012/13 2 2013/14 Q2 2012/13 IFRS (m.EUR = Millionen Euro) Umsatzerlöse 1.674,3 m.EUR 1.603,1 m.EUR 822,7 m.EUR 828,5 m.EUR EBITDA* 147,0 m.EUR 176,6 m.EUR 66,6 m.EUR 89,8 m.EUR Operatives Ergebnis* 108,0 m.EUR 142,5 m.EUR 46,2 m.EUR 71,6 m.EUR Operative Marge 6,5% 8,9% 5,6% 8,6% Ergebnis der 108,0 m.EUR 141,5 m.EUR 46,2 m.EUR 70,6 m.EUR Betriebstätigkeit Konzernperioden- 69,2 m.EUR 99,6 m.EUR 29,3 m.EUR 52,1 m.EUR ergebnis Ergebnis pro Aktie 4,59 EUR 6,86 EUR 1,94 EUR 3,54 EUR Investitionen in Sachanlagen und 59,3 m.EUR 59,6 m.EUR 35,9 m.EUR 36,9 m.EUR immaterielle Vermögenswerte** Mitarbeiter, 8.919 8.519 Durchschnitt

* Vor Sondereinflüssen

** Ausgenommen Geschäfts- und Firmenwerte

"Im Geschäftsjahr 2013|14 investieren wir in allen drei Segmenten mit insgesamt rund 140 Mio. EUR wieder erheblich in organisches Wachstum. Dies unterstreicht die Nachhaltigkeit in unserer Strategie. Hervorheben möchten wir die Errichtung des Fruchtzubereitungswerks in Lysander|New York, die der weiteren Stärkung unserer Marktposition in den USA dient", so Marihart.

SEGMENT ZUCKER H1 2013/14 H1 2012/13 Q2 2013/14 Q2 2012/13 Umsatzerlöse 603,1 m.EUR 634,0 m.EUR 297,4 m.EUR 327,2 m.EUR Operatives Ergebnis 38,2 m.EUR 71,2 m.EUR 17,1 m.EUR 36,6 m.EUR Operative Marge 6,3% 11,2% 5,7% 11,2%

Im Segment Zucker lagen Absatz, Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2013|14 erheblich unter dem Vorjahr. Die Umsatzerlöse gingen insbesondere aufgrund der geringeren Quotenzuckerabsätze und einem schwächeren Exportgeschäft zurück. Während die Zuckerverkaufsmengen leicht rückläufig waren, blieben die Umsätze bei Nebenprodukten und sonstigen Produkten konstant. Das operative Ergebnis von 38,2 Mio. EUR lag erwartungsgemäß deutlich unter dem hohen Vorjahresniveau (71,2 Mio. EUR), was vor allem auf die insgesamt stark gestiegenen Rohstoffkosten der Vorjahresrübenernte zurückzuführen war. Die operative Marge ging auf 6,3 % zurück.

SEGMENT STÄRKE H1 2013/14 H1 2012/13 Q2 2013/14 Q2 2012/13 Umsatzerlöse 443,6 m.EUR 395,7 m.EUR 223,3 m.EUR 203,3 m.EUR Operatives Ergebnis 26,3 m.EUR 46,5 m.EUR 9,7 m.EUR 22,5 m.EUR Operative Marge 5,9% 11,8% 4,3% 11,1%

Der Umsatz im ersten Halbjahr 2013|14 in der Höhe von 443,6 Mio. EUR lag um 12,1 % über dem Vorjahr (395,7 Mio. EUR). Der Anstieg ist auf höhere Verkaufspreise und -mengen zurückzuführen. Insbesondere weil die gestiegenen Rohstoffaufwendungen infolge des intensiven Wettbewerbs verkaufspreisseitig nicht kompensiert werden konnten, lag das operative Ergebnis in der Höhe von 26,3 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahreswert von 46,5 Mio. EUR. Darüber hinaus ist die Inbetriebnahme der Weizenstärkefabrik am Standort Pischelsdorf|Österreich von den geplanten Anlaufverlusten begleitet. Die rückläufige Ergebnisentwicklung bei einem höheren Umsatz bewirkte einen Rückgang der operativen Marge auf 5,9 %.

SEGMENT FRUCHT H1 2013/14 H1 2012/13 Q2 2013/14 Q2 2012/13 Umsatzerlöse 627,6 m.EUR 573,4 m.EUR 302,0 m.EUR 298,0 m.EUR Operatives Ergebnis 43,4 m.EUR 24,8 m.EUR 19,8 m.EUR 12,5 m.EUR Operative Marge 6,9% 4,3% 6,4% 4,2%

Der Umsatz im Segment Frucht legte im ersten Halbjahr 2013|14 um 9,5 % auf 627,6 Mio. EUR zu. Dies resultierte insbesondere aus einer erfreulichen Mengenentwicklung (+8 %) bei Fruchtzubereitungen, da AGRANA den Marktanteil in vielen Ländern ausbauen konnte. Die größten Mengenzuwächse wurden in Nordamerika und Asien erzielt, aber auch in Europa konnte der Absatz nach rückläufigen Jahren erstmals wieder gesteigert werden. Die Umsatzentwicklung im Bereich Fruchtsaftkonzentrate verlief ebenfalls positiv. Das operative Segment-Ergebnis lag mit 43,4 Mio. EUR um 75 % über dem Vorjahreswert (24,8 Mio. EUR). Die operative Marge betrug 6,9 %.

Ausblick

AGRANA geht für das Geschäftsjahr 2013|14 weiterhin von einem leichten Anstieg beim Konzernumsatz, der primär auf Absatzzuwächse zurückzuführen ist, aus. Das operative Konzernergebnis wird in Anbetracht des bisherigen Geschäftsverlaufs unter dem der letzten beiden Rekordjahre liegen.

