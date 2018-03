Der PICTAday 2014 in München ist zum Start bereit

Berlin (ots) - Save the Date: 03. April 2014

Jetzt ist alles unter Dach und Fach: Der PICTAday 2014 kann durchstarten. Die Bildagenturmesse findet am 3. April in der Wappenhalle in München statt.

Der PICTAday verbindet Bildanbieter und Bildnutzer. Ein ausgewähltes Angebot an Speisen und Getränken und die Vielfalt der ausstellenden Bildagenturen macht den Besuch des PICTAday zu einem ganz besonderen Messe-Erlebnis.

Der Interessenverband der Bildagenturen (BVPA) hat sich als Veranstalter für 2014 wieder ein sehr hohes Ziel gesetzt: Über 450 Besucher aus Bildredaktionen, Werbe-/PR-Agenturen, Marketing-Abteilungen von Unternehmen sowie Design-/Grafik-Studios und über 60 ausstellende Bildagenturen und Dienstleister besuchten 2013 den PICTAday in Hamburg.

Auch 2014 in München wird der BVPA mit einer herausragenden Location seinem Anspruch auf eine professionelle Bildmesse gerecht. Die Wappenhalle an der Neuen Messe München verbin-det Historie und Moderne und eignet sich hervorragend als Ausstellungsfläche.

Das Veranstaltungskonzept hat sich bewährt und wird auch 2014 nicht verändert: Für Besucher - ausschließlich professionelle Bildeinkäufer - ist der Messebesuch kostenfrei. Aussteller und Besucher werden den ganzen Tag mit einem hochwertigen Buffet und Getränken verwöhnt.

Interessierte - Besucher oder Aussteller - erhalten ausführliche Informationen über info @ bvpa.org

BVPA, Mathias Jahn, 030-88675319, gorcke @ bvpa.org