ÖSTERREICH: Entführter Caspar (4) befindet sich auf Kanalinsel Guernsey

Heute findet Eilverhandlung in Sorgerechtsstreit statt

Wien (OTS) - Wie die Tageszeitung ÖSTERREICH in ihrer Donnerstagsausgabe berichtet, gibt es nun eine erste heiße Spur im Entführungsfall um den 4-jährigen Caspar aus Baden. Der Bub befindet sich mittlerweile mit seinem Vater auf der Kanalinsel Guernsey. Das bestätigte die Rechtsanwältin der Mutter, Britta Schönhart, am Mittwochabend gegenüber ÖSTERREICH.

"Bereits am Donnerstag wird eine Eilverhandlung vor dem Gericht in Guernsey stattfinden, in der über das weitere Schicksal von Caspar entschieden wird", so Schönhart. Caspar war am Montag gemeinsam mit seinem Vater auf einem Spielplatz in Baden verschwunden. Es gilt die Unschuldsvermutung.

