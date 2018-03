LearningMate Solutions feiert auf Frankfurter Buchmesse 10-jährige Tätigkeit im Bildungssektor

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - LearningMate Solutions, der weltweit führende Anbieter von Inhalts-und Technologie-Lösungen für den Bildungsbereich, feierte heute sein 10-jähriges Jubiläum auf der Frankfurter Buchmesse in Frankfurt.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120705/543334 )

LearningMate wurde 2003 gegründet, und die acht langjährigen Mitarbeiter setzen sich dafür ein, ihre Technologie auf Lernprozesse anzuwenden, um reichhaltigere und motivierende Lernerfahrungen zu gewährleisten und einen Zugang zu interessanter Lernanalyse und nützlichen Daten anzubieten, um so einen vielfältigeren Lernprozess möglich zu machen.

Als Vorreiter in der EdTech-Bewegung wurde LearningMate schnell zu einer Referenz im Bereich der Produktionsanforderungen. Dennoch war in dem Unternehmen auch dann noch Platz für Innovation und Weiterentwicklungen, als das Unternehmen wuchs und mehr und mehr in den Workflows und Prozessen der Verlage Fuss fassen konnte. Firmeneigene Lösungen zur Straffung des Produktionsvorgangs und einer höheren Skalierung wurden eingeführt, und es kamen ständig neue Dienstleistungen hinzu.

"Die Geräte-Revolution hatte unglaublich starke Auswirkungen auf den Bildungsbereich, und der Markt stellte zunehmend von Print-Inhalten auf digitale Online-Kurse, Lernlabore und Simulationen um. An diesem Punkt zeigte sich der wahre Wert unserer Lösungen", so Sam Sen, CEO von LearningMate Solutions. "Die Menschen erkannten, dass dieser Trend von Dauer sein würde und suchten nach einem Partner, der ihnen bei der Umstellung auf diese neuen Methoden behilflich war."

In dieser Zeit wuchs das Technologie-Team von LearningMate schnell und begann, in Ressourcen wie Mobil-Spezialisten, Experten für Benutzererfahrung und Unternehmensarchitekten zu investieren, um der Marktnachfrage gerecht zu werden. Mit dem Team wuchs auch der Arbeitsbereich des Unternehmens. Der Bedarf an fortschrittlichen, anspruchsvollen Lernplattformen und Systemen für adaptives Lernen nahm zu und LearningMate war eines der ersten Unternehmen, die darauf reagierten.

Das Team baute ein sogenanntes Learning Lab, ein Lernlabor, auf, um stets die neuesten Trends anbieten und neuartige Lösungen ausprobieren zu können, die sowohl für die Kunden als auch für die Branche mehr Wert bedeuten. Daraus sind Produkte wie GoClass, eine Cloud-basierte Lern- und Lehranwendung für mobiles Lernen, QuAD, eine Anwendung für Bewertung, Management und Bereitstellung, sowie Learning eXchange, eine individuell anpassbare Plattform zur Verwaltung von Lernmethoden, entstanden.

Auch das für die Inhalte zuständige Team wurde erweitert, es kamen unter anderem Spezialisten für redaktionelle Dienstleistungen sowie Designer von Lerninhalten, Editoren und ein Netzwerk von mehr als 400 kleineren und mittleren Unternehmen hinzu.

"Unsere beste Ressource ist unser talentiertes Team und die Kombination seiner Erfahrung und Fähigkeiten. Jedes Mal, wenn neue Kunden hinzukommen, wir neue Mitarbeiter einstellen oder neue Lösungen für die Branche auf den Markt bringen, machen wir einen Schritt nach vorn und wachsen. Auf diese Weise entwickeln sich das Design, die Innovation und die betriebliche Effizienz, die hinter LearningMate stehen, weiter. Wir wachsen und lernen immer weiter", erklärt Sen. "Unser Geschäftsmodell beruht auf Partnerschaften. Wir möchten unseren Verlegern zu Erfolg verhelfen. Wir wollen, dass Bildung Erfolg hat. Und dafür engagieren wir uns unermüdlich."

Heute arbeitet das Unternehmen mit den grössten Bildungsverlagen der Welt zusammen und beschäftigt über 600 Mitarbeiter in drei Ländern.

Informationen zu LearningMate Solutions, Inc. LearningMate entwickelt ansprechende, didaktische und interaktive Lernerfahrungen für eine Vielzahl von Technologie-Plattformen und Geräten. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich und Indien. LearningMate betreut einen weltweiten Kundenstamm in Bildungsverlagen, Online-Schulen, Universitäten, Regierungsbehörden, gemeinnützigen Organisationen und Bildungskonsortien.

Um weitere Informationen zu der vorliegenden Pressemitteilung zu erhalten oder einen Interviewtermin zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an Danielle Holmes unter +1-615-900-4109 oder über E-Mail an danielle.holmes @ learningmate.com.

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120705/543334