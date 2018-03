Neues Volksblatt: "Auftrag" von Herbert SCHICHO

Ausgabe vom 10. Oktober 2013

Linz (OTS) - Geschätzte 200 Millionen Euro hat Frank Stronach in den österreichischen Fußball gebuttert - bewirkt hat es nicht viel. Rund 26 Millionen hat ihn bisher sein Ausflug in die Politik gekostet -und vermutlich wird auch dieses Geld nicht besonders viel Rendite abwerfen. Sein Team - lauter ausgemusterte Legionäre anderer Parteien - ist schon beim Einlaufen gestolpert und beim Anpfiff in die Legislaturperiode ist schon klar: Dieses Team ist ein echter Abstiegskandidat. Noch nicht einmal die Aufstellung ist fix, die blonde Ersatzkapitänin hat offensichtlich Durchsetzungsprobleme in dieser Mannschaft und der Kärntner Flügel dürfte sich ohnehin abspalten. Und vermutlich wird auch Frank das Interesse am Politikspielen bald verlieren, auch wegen des Pendelns zwischen Wien und Kanada.

Damit kann sich die heimische Politik wieder den eigentlichen Problemen des Landes widmen. Eines der ersten wird sein, eine Regierung zu bekommen, die sich den Herausforderungen der Zeit stellt und die Zukunft des Landes aktiv gestalten will. Gestern hat der Bundespräsident den Auftrag dafür erteilt und nun liegt es an der SPÖ, einmal vorzulegen, was sie sich vorstellt, welche Projekte sie wie umsetzen will. Bisher hat man davon wenig gehört. Und auch gestern kam wenig Inhaltliches. Den Vogel schoss wohl Gewerkschafter Josef Muchitsch ab. Seine Forderung: Die ÖVP muss den Regierungsauftrag von Fischer an Faymann ernst nehmen.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at