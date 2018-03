Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 10. Oktober 2013. Von MANFRED MITTERWACHAUER. "Die Frage nach der Henne und dem Ei".

Innsbruck (OTS) - Untertitel: Die Bergbahnen um Innsbruck sollen zukunftsfit werden. Politik und TVB suchen die Lösung in einer Studie, die derzeit kaum über altbekannte Vorschläge hinauskommt. Ob ein Masterplan vor der Klärung zentraler Details Sinn macht, bleibt fraglich.

Die Bergbahnen rund um Innsbruck sind dem wirtschaftlichen Untergang geweiht. Zumindest dann, wenn sich am Status quo nichts ändert. Zu diesem wenig überraschenden Schluss kommt die Schweizer Studie im Auftrag von Stadt Innsbruck und dem Tourismusverband. Nicht nur einmal wurde in der jüngeren Vergangenheit mit öffentlichen Mitteln Feuerwehr gespielt. So bei der Rettung der Muttereralmbahn, des Glungezers oder aber auch der Pendelbahn am Patscherkofel. Fördersystem steckte hierbei keines dahinter, und wenn doch, dann nach dem Gießkannenprinzip. Denn nach bestem wirtschaftlichen Wissen vorzugehen und den einen oder anderen Lift fallen zu lassen und zuzusperren - dazu fehlte bis dato sowohl der Politik als auch den Touristikern schlicht der Mumm.

Egal ob die seit Jahren in der planerischen Warteschleife befindliche Verbindung zwischen Muttereralm und Axamer Lizum realisiert wird, egal ob Götzner Bahn oder Glungezer geschlossen werden und egal ob der Skibetrieb am Patscherkofel, just zu den 50-Jahr-Feierlichkeiten der Olympischen Spiele 1964, regelrecht kastriert wird - in Summe können die Abgänge nicht wegfusioniert werden. Bestenfalls minimiert. Vorausgesetzt, es wird kräftig investiert und spezialisiert. Ausbau des Sommerprogramms und Ähnliches mehr schlägt die Studie vor -Notwendigkeiten, die ob ihres Nachrichtenwertes keinen Aha-Effekt auszulösen wissen. Die Rede ist von bis zu 69 Millionen Euro für die nächsten zehn Jahre. Woher das Geld kommen soll - diese Frage bleibt, den vielfältigen Eigentümerstrukturen geschuldet, unbeantwortet. Das Perfide an dem derzeitigen Dilemma ist, dass Stadt und TVB einerseits an einer großen Lösung basteln wollen, ohne aber zugleich im Detail zu wissen, ob alle nötigen Puzzleteile auch zur Verfügung stehen werden. Als da wären die laufenden Rückkaufgespräche zu den Patscherkofelbahnen zwischen Stadt und Hausberg-Boss Peter Schröcksnadel. Letzterer hat der Stadt vergangenes Jahr die Rute ins Fenster gestellt. Kauf oder Abbau 2016. Die Zeit drängt. BM Christine Oppitz-Plörer wird kaum eine Mehrheit im Gemeinderat für eine Millioneninvestition erwärmen können, wenn unklar ist, ob der Patscherkofel als Ganzes überhaupt überleben soll. Oder die Muttereralm. Für die Finanzierung der Verbindung fehlt es immer noch an Willigen. Für die vorgelegten Zukunftsoptionen ist der Zusammenschluss aber zentral. Was also zuerst: Masterplan oder Lösung im Detail? Eine Frage wie nach Henne und Ei.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610