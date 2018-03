Bundespräsident gratuliert Chemie-Nobelpreisträger Martin Karplus

Herzliches Glückwunschschreiben an den in Österreich geborenen Wissenschafter

Wien (OTS) - "Mit Martin Karplus wurde nicht nur ein herausragender US-amerikanischer Wissenschafter mit dem heurigen Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet, sondern einmal mehr ein gebürtiger Österreicher, der aus seiner Heimat von den Nazis vertrieben wurde. Garde im heurigen Jahr, in dem wir intensiv der schrecklichen Ereignisse vor 75 Jahren gedenken, ist diese Entscheidung des Nobel-Komitees erfreulich und gleichzeitig ein Anlass, über die Verantwortung Österreichs nachzudenken. Dass im heutigen Österreich jede Form von Antisemitismus nichts zu suchen hat, ist dabei selbstverständlich. Unser Land ist mit jenem, das tief zerstritten in den Nationalsozialismus schlitterte, glücklicherweise nicht zu vergleichen.

Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass dies so bleibt, und dass Menschen jeder Herkunft oder Religion friedlich und respektvoll zusammenleben können.

Die Auszeichnung für Martin Karplus ist ein guter Anlass, sich dies in Erinnerung zu rufen. Dem Preisträger selbst gratuliere ich sehr herzlich und wünsche ihm Gesundheit und weiterhin viel Erfolg."

