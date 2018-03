Buchpräsentation "Unsichere Zuflucht. Die Tschechoslowakei und ihre Flüchtlinge aus NS-Deutschland und Österreich 1933-1938."

Präsentation eines Buches von Katerina Capkova (Institut für Zeitgeschichte der Akademie der Wissenschaften der CR, Prag) und Michal Frankl (Jüdisches Museum in Prag).

Wien (OTS) - In den 1930er-Jahren war, trotz innen- und aussenpolitischen Drucks, die Erste Tschechoslowakische Republik für verfolgte Eliten aus Deutschland und Österreich ein offener Zufluchtsort. Anders verhielt es sich für die Mehrheit der Asylsuchenden, schätzungsweise 20.000 Menschen aus Deutschland und über 2.000 aus Österreich. Fehlende Asylgesetze eröffneten einen Spielraum, den die Behörden der CSR durchaus diskriminierend zu handhaben wussten. Bei Jüdinnen und Juden galt rassistische Verfolgung anfänglich als legitimer Fluchtgrund, nach den "Nürnberger Gesetzen" 1935 stufte man sie mehr und mehr als "WirtschaftsmigrantInnen" ein, mit wenig Aussicht auf eine Aufenthaltsgenehmigung.

Katerina Capkova und Michal Frankl, Angehörige einer seit 1989 frei forschenden HistorikerInnengeneration, untersuchten anhand von Dokumenten des Aussen- und Innenministeriums, der Prager Polizeidirektion und der regionalen Behörden die zunehmend restriktive Vorgangsweise. Ergänzt durch Berichte der zeitgenössischen Presse und persönliche Erinnerungen zeichnen sie das Alltagsleben der Flüchtlinge nach. Diese Facetten, gemeinsam mit der differenzierten Gesamtschau, korrigieren das gängige Bild des offenen Zufluchtsortes.

Dr. Katerina Capkova, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Zeitgeschichte der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Prag, lehrt moderne jüdische Geschichte an der New York University in Prag und an der Karlsuniversität. Autorin von Czechs, Germans, Jews? National Identity of Jews in Bohemia (Berghahn Books 2012).

Dr. Michal Frankl, stellvertretender Direktor des Jüdischen Museums in Prag und Leiter der Abteilung Jüdische Studien und Geschichte des Antisemitismus. Autor von "Prag ist nunmehr antisemitisch". Tschechischer Antisemitismus am Ende des 19. Jahrhunderts (Berlin, 2011).

www.vwi.ac.at

Datum: 17.10.2013, um 18:30 Uhr



Ort:

Palais Lobkowitz Österreichisches Theatermuseum,

Eroica-Saal

Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien



