Kopf: Medienpaket soll Wettbewerb sichern und ORF zu öffentlich-rechtlichem Programm motivieren

Keine zusätzlichen Mittel für den ORF!

Wien, 10 September 2013 (OTS/ÖVP-PK) - "In der nächsten Legislaturperiode wird es ein umfassendes Medienpaket geben müssen, das den Wettbewerb in einem dualen Rundfunksystem sichert und den ORF stärker als bisher motiviert, sich dem öffentlich-rechtlichen Programmauftrag zu widmen", sagte ÖVP-Klubobmann und Mediensprecher Karlheinz Kopf heute, Mittwoch, im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung des Verbands österreichischer Privatsender. Kaum eine Branche sehe sich mit derart gravierenden Veränderungen konfrontiert, wie die Medienbranche, deshalb brauche es auch ein umfassendes Medienpaket. Die Vereinfachung bei der Zulassungsvergabe und die Forcierung von Funkhauslösungen seien die wichtigsten Liberalisierungs- und Entbürokratisierungsschritte des Medienpakets.

"Der ORF muss sich auf das trimediale Zeitalter mit einer verstärkt öffentlich-rechtlichen Programmkomponente vorbereiten und muss gleichzeitig strukturell endlich im 21. Jahrhundert ankommen", so Kopf, der die bisherigen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung des ORF anerkannte, aber noch ein weites Potential für Verbesserungen sieht. Zu der immer wieder diskutierten Reform der Gebührenstruktur meinte Kopf, dass sich der ORF in keinem Fall höhere Mittel erwarten dürfe -knapp 570 Millionen Euro an Gebühren der Steuerzahler müssten auch in Zukunft genug sein. Alle österreichischen Fernsehsender sollten sich überlegen, zukünftig Diskussionssendungen vor Wahlen analog zu Deutschland gemeinsam zu produzieren. "Das spart Geld und beugt sinkenden Zuseherzahlen vor."

Wichtig sei ebenfalls der Schutz geistigen Eigentums für österreichische Verleger aufgrund der Dominanz und Geschäftstätigkeit global tätiger Medienunternehmen, wie Google oder Youtube. "Dieses Problem hat eine Tragweite erreicht, die jedenfalls eine EU-Initiative rechtfertigen würde", so Kopf abschließend. (Schluss)

