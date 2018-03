Diskussionsrunde: Content Marketing - Rettungsanker für sinkende Aufmerksamkeit?

Expertengespräch bei OTSconnect - erfolgreich durch relevante Inhalte - Trendthema auch für KMUs

Wien (OTS) - Dem Hype um Content Marketing widmete die Branchenveranstaltung für Kommunikation und Information, OTSconnect, den heutigen Vormittag im Radiokulturhaus. Den Kunden mittels plumper Werbung "an Land zu ziehen" war gestern, heute gilt es, ihn über themenrelevante Inhalte zum aktiven Follower oder Friend zu machen. In Zeiten von Informationsüberfluss und sinkender Aufmerksamkeit gilt der Begriff als neuer Heilsbringer im Marketing.

"Das Wichtigste am Content Marketing ist der Content selbst, dieser muss nützlich sein, Probleme lösen oder unterhalten. Er kann als Artikel, Blogbeitrag oder Video auftreten und ist immer zielgerichtet. Content Marketing ist ein neuer Weg, mit dem Kunden in Kontakt zu treten, ihn zu begleiten und zu einem Kaufabschluss zu bringen", definiert Martin Bredl, der mit seiner Agentur Take Off PR in diesem Bereich aktiv ist, den Begriff. Studien würden belegen, dass 97 Prozent der marketingorientierten B2C-Unternehmen in Großbritannien bereits Content Marketing betreiben. Bredl sieht diese Welle auch auf Österreich zukommen. "Das birgt eine Chance für Medienhäuser, Unternehmen brauchen Content."

Robert Varga von APA-MultiMedia, der Content-Unit der Nachrichtenagentur, sieht die genaue Definition der Zielgruppe, ihrer Interessen und ihrer Erreichbarkeit im Zentrum. "Unternehmen müssen beginnen, wie Chefredakteure zu denken. Markenbotschaften dürfen nicht in den ersten Reihen stehen, sich nicht aufdrängen."

Corinna Tinkler verantwortet die Unternehmenskommunikation der Rewe Group und jongliert täglich mit sehr vielen Marken. "Im Zeitalter der neuen Medien kann jeder Content produzieren. Wichtig ist, genau zu überlegen, wem man was wie erzählt." Tinkler ergänzt:

"Im Handel sind sehr wohl auch Preise und Produktangebote für Konsumenten interessante Themen. Das klassische Flugblatt ist immer noch unser erfolgreichstes Werbemittel."

Was guten Content ausmacht, erklärt Alexis Johann, Geschäftsführer der Styria Digital One und damit jener Einheit, bei der die digitalen Aktivitäten der Styria-Gruppe (Kleine Zeitung, Die Presse, WirtschaftsBlatt und andere) zusammenlaufen: "Er fasziniert, ist sticky und erregt Aufmerksamkeit. Auch Werbung greift immer öfter zu Story Telling und nimmt 'Inhalte' in sich auf, dazu braucht es aber Menschen, die wissen, wie sie themenspezifisch Aufmerksamkeit erzielen."

Die Frage, ob Content Marketing nur ein neuer Name für althergebrachte Methoden sei, beantwortet Bredl mit nein. "Die Art, wie wir Zielgruppen ansprechen, verändert sich. Reines Marketingdenken funktioniert nicht mehr. Wir müssen uns der Probleme der Kunden annehmen. Unternehmer sind Experten, die ihr Wissen z.B. in Blogbeiträgen teilen und zur Verfügung stellen. Damit sind auch Leads zu generieren. Auch Google unterstützt werbefreie Inhalte."

Woher der Content kommt, ist u.a. auch eine Frage der Unternehmensgröße. Firmen wie REWE generieren große Teile aus den eigenen Reihen. "Allein unser Nachhaltigkeitskonzept und die damit verbundenen Maßnahmen, wie z.B. die Pestizidreduktion, liefern Unmengen an verwertbarem Content." Rewe betreibt zudem ein eigenes Medienunternehmen, dem Formate wie die Kundenzeitschrift Maxima oder das Einkaufsradio Max entstammen.

Varga hält indes die Außensicht für bedeutend und geht in seinem Ansatz noch einen Schritt weiter: "Ich empfehle, auf den eigenen Kanälen sogar Fremdinhalte wie Vergleiche mit dem Mitbewerb zuzulassen und damit die Themen selbst aktiv voranzutreiben. Transparenz ist für Content Marketing eine unbedingte Notwendigkeit."

Einig war man sich, dass Content Marketing besonders für Klein-und Mittelbetriebe neue Chancen birgt. Hier stelle sich jedoch die Frage der Contentaufbringung. Anhand einer von Take Off PR und der Branchenzeitschrift "Horizont" beauftragten Studie zählen 81 Prozent der befragten Unternehmen die Produktion des relevanten Contents zu den größten Herausforderungen. Die zeitliche Untergrenze, die Unternehmen in Content Marketing investieren müssten, läge bei zehn Stunden pro Woche, so die Experten. Um sich nicht mit zeitintensiven Redaktionsplänen auseinandersetzen zu müssen, empfiehlt Varga, Themenrecherche und Textierung auszulagern.

Für ein erfolgreiches Content Marketing sollten laut Johann auch die Werbekasse für Anzeigen geöffnet werden. Es könne nicht jeder Gartenblog, der Tipps für Baumzuschnitte gibt, ganz oben gerankt sein. In der Masse reiche es nicht aus, Content Marketing nur zu produzieren, es gelte, auch dafür die Posaune zu blasen und "durch klassische Werbung zu unterstützen".

