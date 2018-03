FP-Frigo: Kinderärzte-Mangel durch mehr Kassenverträge lösen

Versorgungsplan für Kinderheilkunde in Wien gefordert

Wien (OTS/fpd) - Es fehle an einem konkreten Versorgungsplan für Wien, ein Spitalsplan allein sei jedenfalls zu wenig, so heute der Gesundheitssprecher der FPÖ-Wien, LAbg. Univ.-Prof. Dr. Peter Frigo, der SPÖ-Stadträtin Wehsely neuerlich dringend auffordert, endlich mit den Krankenkassen zielbringende Gespräche zu führen, um den Kinderärzte-Mangel zu beseitigen. Der Engpass an niedergelassenen Ärzten bestehe nicht erst seit gestern und werde sich bei der steigenden Bevölkerungszahl in Wien sicherlich noch weiter verschärfen.

Es sei ein Armutszeugnis für die Wiener Gesundheitsversorgung, wenn am Wochenende gerade einmal drei Kinderarzt-Ordinationen geöffnet haben. Um diesem Fachärzte-Mangel entgegen zu wirken, müssten die Krankenkassen endlich wieder Verträge vergeben, anstatt einzusparen. Auch müsse es mehr Anreize für Ärzte geben am Wochenende für Notfälle zu ordinieren. Dies sei derzeit nicht der Fall, so Frigo, der abschließend einen Versorgungsplan ähnlich dem Apothekennotdienst für Kinderheilkunde in Wien fordert. (Schluss) hn

