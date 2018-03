Spielgeräte für Kinder im Rollstuhl im Wiener Augarten

Landtagspräsident Prof. Harry Kopietz bei der Übergabe von Spielgeräten einer Radio-Arabella-Spendenaktion

Wien (OTS) - Eine Wippe und ein Ringelspiel - beide rollstuhlgerecht konstruiert - bieten am Waldspielplatz im Augarten Spaß für Kinder mit besonderen Bedürfnissen und für Kinder ohne Beeinträchtigungen. Dank der großzügigen Spenden der Radio Arabella-HörerInnen und mit Unterstützung des Stadt Wien Marketing konnte der Verein "Arabella Hilft!" die Spielgeräte anschaffen.

Landtagspräsident Harry Kopietz, Bezirksvorsteher Karlheinz Hora, Stadt Wien Marketing-Prokuristin Elisabeth Heinzl-Jokl, Vertreter von Burghauptmannschaft und Bundesgärten sowie Radio-Arabella Chef Wolfgang Struber haben die Spielgeräte ihrer Bestimmung übergeben. "Es ist eine großartige Idee, die hier verwirklicht worden ist. Der Spielplatz ist ein Juwel im Juwel Augarten und wird bestimmt vielen Kindern Freude bereiten. Ich bin überzeugt, die neuen Spielgeräte werden von allen Kindern gemeinsam genützt", sagt Landtagspräsident Kopietz. "Der Augarten ist der wichtigste Erholungsbereich in der Leopoldstadt. Ein großes Dankeschön an die Radio Arabella Hörerinnen und Hörer und an all jene, die die Umsetzung dieser neuen Spielgeräte ermöglicht haben. Sie haben den Augarten noch kindergerechter gemacht", ist Bezirksvorsteher Hora überzeugt.

Bilder:

www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=26141 www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=26145

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Büro des Ersten Präsidenten des Wiener Landtages

Thomas Kluger

Mediensprecher

Tel.: +43 1 4000 81134

thomas.kluger @ wien.gv.at

www.wien.at