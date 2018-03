FP-Gudenus zur Mariahilfer Straße: Jetzt verliert auch die SPÖ die Geduld mit den Grünen!

Der wüste und untergriffige Streit in der Verlierer-Koalition bringt gar nichts - Bürger sollen entscheiden

Wien (OTS/fpd) - Offenbar hat nun für die Sozialisten der Schwanz lange genug mit dem Hund gewedelt! "Vassilakou präsentiert jede Woche neue, millionenteure Pläne, um ihr desaströses Prestige-Projekt doch noch zu retten. Jetzt, von ihrem Scheitern augenscheinlich entnervt, serviert auch die SPÖ ihre Forderungen", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Dabei wäre das ganze Kasperltheater nicht nötig: "Die Anrainer und Kaufleute wissen am besten, wie die Mariahilfer Straße aussehen soll. Umfragen zeigen, dass drei Viertel ihre alte, gewohnte und bewährte Einkaufsmeile zurückhaben und nur kleine Verbesserungen wie etwa bei der Beleuchtung wollen. Permanent über die Wienerinnen und Wiener drüberzufahren und sie zwangsbeglücken zu wollen, ist unverantwortlich. Wir brauchen eine verbindliche Bürgerbefragung mit klaren Ja/Nein-Fragen!"

Der öffentlich ausgetragene und teils richtig untergriffige Streit innerhalb der Verlierer-Koalition belege, dass diese dem Ende entgegengehe: "Rot und Grün haben doch gemeinsam für Chaos und Misswirtschaft gesorgt - nicht nur beim Projekt Mariahilfer Straße-Neu, sondern in weiten Bereichen. So eine Stadtregierung haben sich die Wienerinnen und Wiener nicht verdient. Und sie können sie sich vor allem nicht mehr leisten. Nur vorgezogene Wahlen können das Desaster beenden. Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Häupl, Vassilakou & Co. sollen abdanken und den Weg frei machen für eine Politik für die eigenen Bürger!" (Schluss)hn

