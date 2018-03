Kadenbach: UVP soll EU-weit verpflichtend auf Schiefergasbohrungen angewandt werden

EU-Kommission muss endlich Vorschlag zum Risikomanagement bei Förderung unkonventioneller Brennstoffe präsentieren

Wien (OTS/SK) - Heute hat das Europäische Parlament über die Änderung der Umweltverträglichkeitsrichtlinie abgestimmt. "Dabei stand auch die Ausdehnung der Umweltverträglichkeitsprüfung auf die Schiefergasgewinnung zur Abstimmung. Fracking ist umstritten, da unter anderem negative Auswirkungen auf die Umwelt zu befürchten sind. Die Stimmen, die diese Art der Energiegewinnung befürworten, werden im Zuge steigender Energiepreise in Europa leider immer lauter", sagt SPÖ-EU-Abgeordnete Karin Kadenbach am Mittwoch. ****

"Es ist daher als erster Schritt zu werten, dass nun die Umweltverträglichkeitsprüfung auch EU-weit verpflichtend bei Schiefergasbohrungen angewandt werden soll, wenn auch das Abstimmungsergebnis leider nicht so ambitioniert wie zuvor im Umweltausschuss ausgefallen ist. Das Europäische Parlament hat eine wichtige Maßnahme gesetzt, um bereits von Anfang an klar zu machen, dass es sehr achtsam sein wird, wie sich die Debatte um das Schiefergas weiterentwickelt", betont Kadenbach. Die Europaabgeordnete weist darauf hin, dass es in dem heute abgestimmten Gesetzesvorschlag nicht um die generelle Regulierung von Schiefergasgewinnung geht und betont, dass es höchst an der Zeit ist, dass der von der Europäischen Kommission angekündigte Rahmen für das Risikomanagement bei der Förderung unkonventioneller fossiler Brennstoffe, der Regelungslücken beseitigen und für die Marktteilnehmer und Bürger in der gesamten EU größtmögliche Rechtsklarheit und Vorhersehbarkeit schaffen soll, präsentiert wird. (Schluss) bj

