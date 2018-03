MS EUROPA: Umfangreiche Erneuerungen bei Werftaufenthalt in Hamburg erfolgreich fertiggestellt

Umfassendes Redesign: Innen- und Außenbereiche

156 umgestaltete Suiten: 152 Veranda und 4 Spa Suiten

MS EUROPA von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten wurde im Rahmen der turnusmäßigen Werftzeit in Hamburg einem umfassenden Redesign unterzogen. Insgesamt 156 Suiten erhielten während der Umgestaltung neue Stoffe, Teppiche und Möbel. Die komplette Werftliste umfasste 452 Punkte, darunter beispielsweise das Verlegen neuer Teppiche in den öffentlichen Räumen sowie Renovierungssarbeiten im Atrium und Poolbereich.

650 Spezialisten arbeiteten an den umfangreichen Modernisierungen wie verlegten 5.200 Quadratmeter neuen Teppich, erneuerten 1.000 Quadratmeter Bolitdeck und trugen 25 Tonnen Farbe auf das Schiff auf. Sämtliche 152 Veranda Suiten auf Deck 5, 6, 7 und 9 bekamen ein neues Farbkonzept. Sand- und Naturtöne dominieren und sorgen in Kombination mit Beerentönen und den ausgewählten Möbeln wie modernen Sesseln zukünftig für ein frisches und luftiges Ambiente. Des Weiteren erfolgte eine Umgestaltung der Wohnbereiche der vier Spa Suiten auf Deck 7, die mit hellen Wandschränken und neuen Sitzmöbeln ausgestattet wurden. In allen öffentlichen Räumen, Korridoren und Treppenhäusern liegt nun ein neuer, exklusiv für die EUROPA mit eigenem Design gewebter Teppich.

Das Atrium im Herzen der EUROPA wurde weiter verschönert. Ein neues Farbkonzept, Teppichinseln und zeitgemäße Lounge Möbel machen den zentralen Platz des Schiffes zu einem gemütlichen und wohnlichen Ort. Der bei den Gästen besonders beliebte Poolbereich auf Deck 8 und 9 erscheint nach der Renovierung in neuem Glanz - neue Fliesen, maritime Farben und schwimmende Lichter bewirken ab sofort eine außergewöhnliche Atmosphäre, besonders in den Abendstunden.

Auch im gastronomischen Bereich gibt es an Bord Neuerungen. Im Restaurant Dieter Müller kommen Langschläfer zukünftig in den Genuss eines Spätaufsteher-Frühstücks. Bis 12 Uhr steht neben Frühstücksspezialitäten eine täglich wechselnde Empfehlung des Patrons auf der Karte - speziell von Dieter Müller kreiert.

Die EUROPA in modernem Look startet heute von Hamburg ihre Reise nach Frankreich und Spanien, unter anderem mit Stationen in Brest, Nantes und Bilbao.

