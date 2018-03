VP-Juraczka: Lobhudelei macht Parkraumbewirtschaftung um nichts besser

Wien (OTS) - "Die heutigen Lobeshymnen seitens der Grünen bezüglich der Evaluierung der Parkraumbewirtschaftung sind komplett fehl am Platz", so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Manfred Juraczka in einer ersten Reaktion auf die Studie der Stadt Wien und die Aussagen von Rüdiger Maresch.

"Das derzeitige System bietet keine Hilfestellung für die Bürgerinnen und Bürger, sondern ist eine Abzocke, ein Fleckerlteppich und Bürgerpflanz in Reinkultur. Viele Unternehmer sind in den neu bewirtschafteten Gebieten abgewandert oder überlegen dies zu tun. Statt den Betrieben helfend unter die Arme zu greifen, werden diesen in Wien auch noch ständig Hindernisse in den Weg gelegt, was sich im stagnierenden Wirtschaftswachstum niederschlägt. Noch im März 2013 haben Vassilakou und Häupl vollmundig eine große Reform angekündigt. Diese lässt aber weiter auf sich warten. Außer kleinen kosmetischen und längst überfälligen Korrekturen, wie zum Beispiel den 15 Minuten Gratis Parkschein, ist der große Wurf ausgeblieben. Zweimal haben sich die Bürgerinnen und Bürger in Währing gegen die Parkraumbewirtschaftung im Bezirk ausgesprochen. Anscheinend wollen die Grünen dieses Votum weiterhin nicht akzeptieren, was aber nicht weiter verwunderlich ist, wenn man bedenkt wie mit den über 150.000 Menschen umgegangen worden ist, die sich für Mitbestimmung im Zuge der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung ausgesprochen haben. Die einstige Bürgerbeteiligungspartei hat vollkommen abgedankt, wenn man sich vor Augen führt mit welcher Brutalität die Anliegen im Petitionsausschuss behandelt werden und eine Ja/Nein Befragung zur Mariahilfer Straße weiterhin verhindert wird", so Juraczka weiter.

"Wir wiederholen es gerne noch einmal: Was Wien braucht, ist ein neues System das Flexibilität, Lenkungseffekte und weniger Abzocke beinhaltet. Die Konzepte der ÖVP Wien liegen seit Langem auf dem Tisch. Es ist Zeit diese endlich aufzugreifen", so Juraczka abschließend.

