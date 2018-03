Politischer Mensch, überzeugender Demokrat, überzeugter Europäer

NR-Präsidentin Barbara Prammer würdigt Bundespräsident Heinz Fischer anlässlich seines 75. Geburtstages

Wien (PK) - Die hohe Anerkennung, die Bundespräsident Heinz Fischer über alle Partei- und weltanschaulichen Grenzen hinaus entgegengebracht wird, wurde heute anlässlich seines 75. Geburtstages einmal mehr deutlich. Nationalratspräsidentin Barbara Prammer hat zu Ehren des Staatsoberhaupts die Spitzen des Staates und der Gesellschaft zu einem Mittagessen ins Parlament eingeladen und alle kamen. Unter den Gratulanten fanden sich nicht nur die Bundesregierung mit Bundeskanzler Werner Faymann an der Spitze, der Präsident und die VizepräsidentInnen des Bundesrats, die Klubobleute der Parlamentsparteien, die Landeshauptleute und die VolksanwältInnen, sondern auch Kardinal Christoph Schönborn, die Vertreter der Obersten Gerichte und der Interessensvertretungen.

Das Hohe Haus sei gewiss der passende Ort für eine solche Feier, welche die Wertschätzung für einen überzeugten Parlamentarier, der dem Nationalrat 30 Jahre angehört hat, zum Ausdruck bringt, sagte Prammer.

Dazu passend erhielt Fischer als Geburtstagsgeschenk die Reproduktion eines Plans von Theophil Hansen aus dem Jahr 1891, der die Vorderansicht des Parlamentsgebäudes zeigt. Eine Geburtstagstorte durfte freilich auch nicht fehlen, und diese spielte, verziert mit Edelweißblüten aus Zucker, auf die langjährige Funktion Fischers als Präsident bei den Naturfreunden an.

Prammer: Fischer ein überzeugter und überzeugender Demokrat

In ihrer Rede hob die Nationalratspräsidentin drei Aspekte der Persönlichkeit Heinz Fischers hervor. Der Bundespräsident sei nicht nur ein durch und durch politischer Mensch, sondern auch ein überzeugter und überzeugender Demokrat sowie ein leidenschaftlicher Europäer, betonte Prammer. Er verstehe Politik nicht als Selbstzweck, sondern als Dienst am Gemeinwesen, getragen von der Sorge um die Schwächeren der Gesellschaft sowie vom Bemühen um politische und soziale Stabilität. Für Fischer habe der Wettstreit um politische Macht immer dem Gemeinwohl zu dienen, was wiederum die Fähigkeit zu Ausgleich und Kompromiss erfordere. Gleiche Wertschätzung für alle seien bei ihm keine hohle Phrase, kein leeres Versprechen, sondern gelebte Maxime, umschrieb Prammer wesentliche Merkmale der Persönlichkeit Fischers.

Fischer verstehe Demokratie auch immer als "politisches Gesamtkunstwerk", das aus sehr vielen Elementen besteht, hob Prammer hervor. Voraussetzung für eine funktionierende und lebendige Demokratie für ihn sei daher auch, "dass es über alle politischen, sozialen und kulturellen Unterschiede hinweg ein starkes Bündnis der Demokraten gibt, die sich im Bekenntnis zur Demokratie als Verbündete betrachten", zitierte Prammer den Bundespräsidenten. Demokratie müsse von Demokratinnen und Demokraten praktiziert, gelebt und verteidigt werden - auch vor Missbrauch demokratischer Freiheiten.

Fischer habe auch immer dafür appelliert, das Projekt der europäischen Integration unter keinen Umständen fallen zu lassen. "Seine Aktivitäten für die europäische Einigung, speziell in unseren Nachbarländern, seine vielfältigen internationalen Kontakte, sein Eintreten für eine demokratische, solidarische Gesellschaft, nicht zuletzt seine unmissverständliche Haltung zu Österreichs Verantwortung gegenüber der eigenen Geschichte haben Heinz Fischer auch im Ausland hohe Reputation eingebracht" schloss Prammer und wünschte dem Bundespräsidenten weiterhin viel Kraft, Energie und Freude für seine vielfältigen Tätigkeiten im politischen wie im sozialen oder kulturellen Bereich.

Fischer: Politik hat in meinem Leben immer einen hohen Stellenwert gehabt

Er empfinde ein großes Gefühl der Freude und Dankbarkeit, erwiderte daraufhin Bundespräsident Heinz Fischer, nicht nur heute für die Einladung Prammers und gegenüber allen, die gekommen sind, sondern auch gegenüber seiner Frau und allen Freunden. Er sei mit dem Parlament sehr verbunden und erfülle auch seine jetzige Aufgabe mit großer Freude. Sie gebe ihm das Gefühl, dass man dem eigenen Land über die Grenzen hinaus dienen kann.

Die Politik habe in seinem Leben immer einen hohen Stellenwert gehabt, bekräftigte er, in seinem politischen Leben habe er manches dazugelernt und sehe heute manches besser und schärfer. Trotz harter Sträuße, die er mit so manchen ausgefochten habe, habe er niemals Hass empfunden und das mache sowohl in der Politik als auch im privaten Leben vieles für ihn leichter. (Schluss) red

