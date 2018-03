ThyssenKrupp Steel Europe AG nutzt die Software-Plattform von Quintiq

's-hertogenbosch, Niederlande (ots/PRNewswire) - Quintiq, ein weltweiter führender Anbieter von Supply-Chain Planungs- und Optimierungslösungen (SCP&O), gab heute bekannt, dass die ThyssenKrupp Steel Europe AG

(TKSE) seine Software

für die Optimierung von Kundenaufträgen verwendet, um die Lieferperformance zu verbessern.

TKSE nimmt weltweit eine technologische Spitzenposition in der Produktion von Kohlenstoff-Flachstahlprodukten ein und bearbeitet 50.000 Aufträge mit 200 Maschinen in 10 Werken. Zur Optimierung bestimmter Bereiche der Kapazitätsplanung, Auftragsannahme, Lagerbestände und Durchlaufzeiten benötigte das Unternehmen ein Planungssystem, das sich an die wechselnden Marktbedingungen und Kundenaufträge anpassen kann.

In ihrer Planung berücksichtigt die Quintiq Plattform zur Verbesserung der Lieferperformance für die ThyssenKrupp Steel Europe AG auch Faktoren wie begrenzte Ressourcenkapazitäten, Geschäftsregeln und sonstige Zwänge. Darüber hinaus kalkuliert die aktive Unterstützungsfunktion für die Lagerbestandsplanung Sollvorgaben mit ein, damit der Lagerbestand auf optimalem Niveau gehalten wird.

"Die Kampagnenplanung bei uns ist äusserst komplex und deswegen benötigten wir ein einziges System, das sämtlichen durch unsere Nischen bedingten Auflagen gerecht wird", erklärt Andreas Gonschorek, Corporate Planning and Process Optimisation der ThyssenKrupp Steel Europe AG. "Im Rahmen eines intensiven und vertrauensvollen Austauschs haben die Experten von Quintiq und TKSE die Software entwickelt, die alle Anforderungen von TKSE erfüllt."

"Führende Stahlunternehmen nutzen die zu 100 % angepassten SCP&O-Lösungen von Quintiq, die speziell für diese Branche konzipiert sind", so Francois Eijgelshoven, VP EMEA bei Quintiq. "Die Tatsache, dass sich ein Weltmarktführer für Flachstahlprodukte für uns entschieden hat, festigt einmal mehr unsere Position als führender Lösungs-Anbieter für den Metallsektor. Wir sind stolz darauf, dass wir die ThyssenKrupp Steel Europe AG bei der Optimierung der Unternehmensplanung unterstützen können."

Über die ThyssenKrupp Steel Europe AG

Das Stahlsegment der ThyssenKrupp Group konzentriert sich auf den wachsenden Markt der Qualitäts-Flachstahlprodukte. Das Leistungsspektrum reicht von intelligenten Werkstofflösungen über produktspezifische Weiterverarbeitung und umfangreichen Service bis hin zu fertigen Bauteilen. Gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften beliefert ThyssenKrupp Steel unterschiedlichste stahlverarbeitende Industriezweige wie die Automobilindustrie, die Bau- und Geräteherstellungsindustrie, den Energiesektor und die Verpackungsindustrie.

Über Quintiq

Jedes Unternehmen hat seine ganz individuellen Herausforderungen bei der Supply-Chain-Planung. Manche dieser Planungsherausforderungen sind sehr umfangreich, einige äusserst komplex und andere scheinen schier unlösbar. Seit 1997 hat Quintiq jede dieser Herausforderungen mit einer einzigen Software-Plattform zur Supply-Chain-Planung und -Optimierung gelöst. Heute vertrauen rund 12.000 Nutzer in über 80 Ländern bei der Personal-, Logistik- sowie Produktionsplanung und -optimierung auf die Software von Quintiq. Quintiq hat jeweils einen Hauptsitz in den Niederlanden und in den USA sowie Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.quintiq.de

