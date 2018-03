Deutschsprachige Huffington Post startet morgen - Cherno Jobatey wird Editorial Director

Die deutschsprachige Huffington Post startet morgen live im Rahmen einer Pressekonferenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter www.huffingtonpost.de. Die Position des Editorial Directors übernimmt ab sofort der bekannte TV-Journalist Cherno Jobatey. Die innovative Nachrichten-Plattform, die 2005 in den USA gegründet wurde, geht zunächst mit einem 15-köpfigen Team am Redaktionssitz in München an den Start. Die deutschsprachige Ausgabe entsteht dabei in enger Kooperation zwischen der Huffington Post Media Group und der TOMORROW FOCUS AG.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die deutsche Ausgabe als neues Mitglied in die HuffPost-Familie aufnehmen können. Mit TOMORROW FOCUS steht uns ein Partner zur Seite, der schon sehr viel dazu beigetragen hat, die Zukunft der digitalen Medien in Deutschland zu gestalten", sagt Arianna Huffington, Präsidentin und Chefredakteurin der Huffington Post Media Group. "Mit Cherno Jobatey als Editorial Director wird die deutsche Ausgabe die interessantesten Geschichten in diesem Land erzählen und - was mindestens genauso wichtig ist -die Deutschen dabei unterstützen, ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Sie nehmen Teil an Konversationen verschiedenster Art: Von den Auswirkungen der Eurokrise auf die Menschen bis hin zu der Art und Weise, wie Individuen und Organisationen Erfolg neu definieren können und Burn-out bekämpfen können. Wir bieten außerordentliche Möglichkeiten, diesen Dialog auszubauen und zu verbessern, indem wir die Erfahrung und Kompetenz unserer Partner mit der Kraft unserer HuffPost-Plattform verbinden."

Der Editorial Director Cherno Jobatey begann seine Karriere als freier Journalist für "taz", "Die Zeit" und den "Spiegel". Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde er durch das ZDF-Morgenmagazin, das er 20 Jahre lang moderierte und prägte. Zusätzliche Beliebtheit erlangte Jobatey durch einige Moderations-Ausflüge in die Unterhaltung: zum Beispiel "Leute heute", "Cherno. Die RBB-Talkshow" und fünf Jahre lang den ARD-Klassiker "Verstehen Sie Spaß?". In seiner laufenden Porträtreihe "Unterwegs mit" zeigt Cherno Jobatey für das ZDF bekannte Politiker von ihrer persönlichen Seite.

Zusätzlich produziert und moderiert er seit zwei Jahren das innovative Online-Format "UdLDigital Talkshow". Er empfängt hier führende Bundespolitiker (z. B. Frank-Walter Steinmeier, Ursula von der Leyen, Hans-Peter Friedrich), dazu Blogger, Hacker und Experten. Cherno Jobatey wird die Huffington Post ab sofort prägen. Er trägt mit Kolumnen zur Huffington Post bei und kümmert sich um den Ausbau des Autoren-Netzwerkes. "Medien haben sich verändert, die Medienökonomie hat sich verändert. Wir sind auf einer spannenden Reise. Ich freue mich darauf, bei der Huffington Post Deutschland mithelfen zu können," so Cherno Jobatey. Die Führung der Redaktion hat der künftige Chefredakteur Sebastian Matthes inne.

Zum Start ist das Angebot der Huffington Post in sechs Ressorts (Politik, Wirtschaft, News, Entertainment, Lifestyle und Tech) aufgeteilt. Wie bei der amerikanischen Ausgabe gliedert sich das Layout der Huffington Post-Webseite in drei Spalten. In der mittleren und rechten Spalte laufen die Beiträge der Redaktion. In der linken Spalte, den sogenannten Featured Blog Posts, stehen vornehmlich die Beiträge von Gastautoren und Experten. Die Huffington Post lädt alle Leser ein, sich an der Plattform mit eigenen Texten zu beteiligen.

Zum Launch schreiben für die deutschsprachige Huffington Post u. a. Vorstandschefs wie René Obermann (Deutsche Telekom) und Kasper Rorsted (Henkel), Foodwatch-Chef Thilo Bode, der ehemalige Tennis-Profi Boris Becker, Prof. Wolfgang Hünnekens vom Institute of Electronic Business und der Strafrechtler Prof. Dr. Heinz Schöch, Unternehmer Franz M. Haniel, Investor Nicolas Berggruen, Politiker wie Ursula von der Leyen (CDU), Dorothee Bär (CSU) und Jimmy Schulz (FDP), Sky-Filmchef Marcus Ammon, Schauspielerinnen wie Miriam Pielhau, Jutta Speidel und Uschi Glas sowie Nikolaus Schneider, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, und Robert Zollitsch, der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz. Zu den Gastautoren gehören außerdem bekannte deutsche Blogger wie u. a. Johannes Lenz, Karsten Lohmeyer, Romy Mlinzk, Sascha Pallenberg oder Thilo Specht.

Christoph Schuh, Vorstandsmitglied der TOMORROW FOCUS AG: "Wir freuen uns sehr, dass wir strategischer Partner des einzigartigen Geschäftsmodells der Huffington Post in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind. Für die TOMORROW FOCUS AG ist dies ein wichtiger Meilenstein im Rahmen der neuen Unternehmensstrategie, die sich auf Content getriebene Endkundenportale in den Segmenten Advertising und Transaktionen konzentriert. Über 200 unserer 750 Mitarbeiter arbeiten inzwischen im werbefinanzierten Publishing- und Vermarktungsgeschäft, das durch Akquisitionen innerhalb Europas weiter ausgebaut werden soll."

Oliver Eckert, Geschäftsführer der TOMORROW FOCUS Media (u. a. FOCUS Online) und der deutschsprachigen Huffington Post: "Wir haben ambitionierte Wachstumsziele: Spätestens nach fünf Jahren wollen wir zu den fünf größten News-Angeboten in Deutschland gehören. Bereits nach zwei Jahren haben wir die Profitabilität eingeplant. FOCUS Online mit seinen mehr als neun Millionen monatlichen Lesern hilft durch direkte Verlinkungen beim Marken- und Reichweitenaufbau. Die deutschsprachige Huffington Post wird mit ihrem einzigartigen Konzept schnell sehr viele Fans gewinnen. Sie bietet ein neuartiges journalistisches Erlebnis, an dem sich alle Leser sehr einfach mit Kommentaren und eigenen redaktionellen Beiträgen beteiligen können."

Über die deutschsprachige Huffington Post

Die deutschsprachige Huffington Post (www.huffingtonpost.de) startet ihr Angebot für Deutschland, Österreich und die Schweiz am 10. Oktober 2013. Das Nachrichtenportal ist gleichzeitig eine Plattform für Meinungsbeiträge und Blogs sowie eine Online-Community. Das Angebot der Huffington Post umfasst eine Mischung von exklusiven Inhalten und Gastbeiträgen zu den Themen Politik, Wirtschaft, Entertainment, Lifestyle und Tech. Partner der Deutschen Huffington Post ist die TOMORROW FOCUS AG, eines der führenden, börsennotierten Internetunternehmen Deutschlands.

Die TOMORROW FOCUS Content & Services GmbH, der Publisher der deutschsprachigen Huffington Post, sitzt in München und beschäftigt insgesamt 15 Mitarbeiter. Geschäftsführer ist Oliver Eckert, der zugleich auch Geschäftsführer der TOMORROW FOCUS Media GmbH ist (u. a. FOCUS Online, Finanzen100.de, NetMoms.de).

Über 'The Huffington Post'

Das Angebot der mit dem Pulitzer Preis ausgezeichneten 'The Huffington Post' (www.huffingtonpost.com) umfasst aktuelle Nachrichten, Hintergrundberichte und Unterhaltendes sowie eine höchst aktive Community für Meinungsaustausch. The Huffington Post publiziert pro Tag mehr als 1.600 Beiträge und erreicht in den USA monatlich 47,8 Mio. Unique Visitors (comScore Mai 2013), die Monat für Monat über 8 Millionen Kommentare verfassen. Auf der Seite schreiben mehr als 30.000 Blogger - von Politikern, Studenten und Prominenten, über Akademiker und Eltern, bis hin zu Branchenexperten - Beiträge, die ihnen besonders am Herzen liegen. Berühmte Gastautoren der Huffiington Post sind u. a. Barack Obama, Hillary Clinton, Larry Page, Madonna oder Robert Redford. The Huffington Post verfügt mittlerweile über Ausgaben in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Spanien, den USA sowie in den Maghreb-Staaten. Weltweit verzeichnet die Huffington Post pro Monat insgesamt 77,2 Mio. Unique Visitors (comScore Mai 2013). Im Februar 2011 wurde die Huffington Post von AOL übernommen und Gründerin Arianna Huffington zur Präsidentin und Chefredakteurin der neu gegründeten Huffington Post Media Group ernannt.

Twitter.com/HuffPostDE Facebook.com/huffingtonpostde

Die Pressekonferenz der Huffington Post wird am 10. Oktober live im Netz unter http://www.ustream.tv/channel/huffington-post-deutschland gestreamt.

