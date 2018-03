Einladung/Fototermin: 1.000 Pandabären erobern Innsbruck

WWF lädt zu "Panda Sit-Inn" gegen Kraftwerksoffensive

Innsbruck (OTS) - Innsbruck wird zum Schauplatz des ersten WWF "Panda Sit-Inn" Österreichs. Tausend WWF Pandabär-Figuren werden am kommenden Montag rund um die Annasäule symbolisch die Maria-Theresien-Straße besetzen und demonstrieren gegen die Zerstörung der letzten natürlichen und naturnahen Flüsse. Mit der Aktion in Innsbruck macht der WWF auf Hunderte von Wasserkraftwerken aufmerksam, die wertvolle Flüsse in Österreich zerstören würden. Die Aktion findet in Tirol statt, um der Tiroler Landesregierung und der TIWAG zu zeigen, dass der WWF gegen die Zerstörung von Tirols Flüssen weiterhin ankämpfen wird. Die Tiroler Bevölkerung ist ab 10 Uhr herzlich eingeladen die Aktion zu besuchen. Die WWF Panda-Bären werden bis 13 Uhr vor Ort stehen.

Datum und Zeit: 14. Oktober 2013, 9.30 Uhr

Ort: Annasäule, Maria-Theresien-Straße, 6020 Innsbruck Pressetermin: Christoph Walder, Flussexperte des WWF Österreich, wird vor Ort für Interviews zur Verfügung stehen.

Rückfragen & Kontakt:

MMag. Franko Petri, Pressesprecher WWF (Am Montag vor Ort in Innsbruck), Tel. 01-48817-231 oder 0676-83488231, Email: franko.petri @ wwf.at, www.wwf.at/presse.