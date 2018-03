In Österreich heuer bislang 25 Neupriester

Vier Ordensmänner in letzten Tagen zu Priestern geweiht - Zahl der Neupriester könnte bis Jahresende noch leicht ansteigen

Wien, 09.10.13 (KAP) In Österreich sind nach den "Kathpress" vorliegenden Daten in diesem Jahr bislang 25 Männer zu Priestern geweiht worden. Damit ist die Zahl seit der letzten "Prognose" vom Sommer leicht gestiegen. Die meisten Weihen fanden bereits rund um den traditionellen Termin des Festes "Peter und Paul" (29. Juni) statt. In den vergangenen Tagen wurden nun aber vier weitere Männer geweiht. Sie gehören alle einer Ordensgemeinschaft an: P. Petrus Tschreppitsch vom Benediktinerstift St. Paul im Lavanttal, der Augustiner Chorherr Christoph Schmölz aus Klosterneuburg, der Zisterzienserpater Kilian Müller aus Heiligenkreuz und Bruder Seraphim von der Gemeinschaft der Kleinen Brüder vom Lamm in Wien.

Die Zahl der Neupriester könnte sich bis Jahresende noch leicht erhöhen, da sich die Weihetermine von Ordenspriestern oft relativ kurzfristig ergeben.

Im Vorjahr wurden 28 Neupriester in Österreich geweiht, im Jahr 2011 war die Zahl mit 39 Priesterweihe-Kandidaten außergewöhnlich hoch. Im Durchschnitt werden in Österreich jährlich zwischen 25 und 35 Priester geweiht.

