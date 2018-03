Flüchtlingsdrama: Kirchen prangern "Untätigkeit der Politik" an

Koordinationsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz: Abschottung statt Entwicklungshilfe ist "Schande und Skandal für Europa" - Sant'Egidio: Integration europaweit schultern - Küberl: "Multipack an Maßnahmen"

Wien, 09.10.13 (KAP) Nach dem verheerenden Flüchtlingsdrama vor der Küste von Lampedusa und einem ergebnislos zu Ende gegangenen Treffen der Treffen der EU-Innenminister zur europäischen Flüchtlingspolitik prangern kirchliche Stimmen die "Untätigkeit der Politik" an. Von "Schande", "Zynismus", einem "Abputzen" und dem "Abschieben von Verantwortung" sprechen die Koordinationsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz (KOO), der Caritas-Präsident Franz Küberl, Diakonie-Direktor Michael Chalupka und der Gründer der katholischen Gemeinschaft Sant'Egidio, Andrea Riccardi.

Als "zynischen Weg" kritisierte KOO-Geschäftsführer Heinz Hödl die finanzielle Aufstockung für den EU-Grenzschutz als Reaktion auf das Flüchtingsdrama. "Was es wirklich braucht, ist nicht Grenzschutz und Frontex, sondern Gerechtigkeit, Menschlichkeit, Frieden und Fairness für die Menschen in Afrika", betonte Hödl.

"Empört" zeigte sich Hödl über Aussagen von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner in der "ZIB 2" am Dienstag. Die Innenministerin solle "die Wahlkampfrethorik lassen und konkrete Politik, das heißt Arbeit für die Menschen machen". Mikl-Leitner sah die Verantwortung für die Toten vor Lampedusa ausschließlich bei den Schleppern - "die Schlepper haben die mehr als 270 Toten am Gewissen".

"Die Einigkeit der Europäischen Union zum Drama im Mittelmeer besteht momentan darin, dass sich alle an den Flüchtlingen abputzen", so Caritas-Präsident Franz Küberl gegenüber "Kathpress". Damit werde keinem einzigen Menschen geholfen.

