60 Jahre Erfolgsbilanz - und weitere Expansionspläne

Wien (OTS) - Das abgelaufene Geschäftsjahr war gekennzeichnet von der Zusammenführung der beiden Produktionsstätten Heindl und Pischinger, welche neben logistischen auch personelle Synergien gebracht hat.

So wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr ein bereinigtes Umsatzplus von rund 8,6 % erzielt, welches trotz der Zusammenlegung der Produktionsabteilungen eine Aufstockung des Mitarbeiterstandes um 6 % erforderlich machte.

Investiert wurden im vergangenen Geschäftsjahr rund 450.000 Euro in die Produktion eines Pischinger-TV-Spots sowie - erstmals in der Firmengeschichte - in eine sehr erfolgreiche TV-Werbe-Kampagne mit dem Sujet: Pischinger MINIs sowie in Qualitätsmanagement und Hygiene - die IFS-Zertifizierung ist für 2014 geplant.

Die Zusammenarbeit mit dem österr. LEH entwickelt sich auch weiterhin sehr positiv: so sind die Pischinger MINIs ebenso wie die Pischinger Schoko Maroni und von Heindl das Original Wiener Nougat nahezu flächendeckend durchgelistet.

Der Frauenanteil unter den Beschäftigten liegt bei rund 83 %; was umso mehr Gewicht bekommt, da die kommende Generation im Unternehmen ausschließlich weiblich ist: so steht mit Barbara Heindl und Caroline Wiesner-Heindl, den Töchtern von Walter Heindl sowie Nicole und Jeannine Heindl, den Töchtern von Andreas Heindl, bereits die nächste Generation ganz im Dienste der süßen Sache.

Erfolgreiche Teilnahme an der jüngsten Langen Nacht der Museen:

rund 3.300 Besucher nützten die Gelegenheit zu einem "süßen" Besuch im Schoko Museum.

Ausweitung des Filialnetzes:

Neu-Eröffnung im Bloomfield/Leobersdorf im Oktober 2013

Lugner City im Jänner 2014 und

Zentralbahnhof Ende 2014

Weiters wird das Franchise-System im gesamten Bundesgebiet weiter ausgebaut und bietet engagierten Geschäftsleuten, die selbständig tätig sein möchten, ein erprobtes, erfolgreiches Geschäftsmodell.

Ergänzende Bilder u. Infos zur heutigen Pressekonferenz

finden Sie unter:

http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4690

Rückfragen & Kontakt:

Walter Heindl GesmbH

Willendorfer Gasse 2 - 8, 1230 Wien

Tel. No.: + 43 - (0)1 - 667 21 10 - 21

Fax No.: + 43 - (0)1 - 665 92 25 - 15

e-mail: marketing @ heindl.co.at

website: www.heindl.co.at