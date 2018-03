KO Hirz: PIAAC Studie: Neue Bundesregierung muss Finanzmittel für Erwachsenenbildung deutlich aufstocken

Oberösterreich setzt bereits effektive und erfolgreiche Maßnahmen bei der Erwachsenenbildung um

Linz (OTS) - "Die Studie stimmt mehr als bedenklich und untermauert zweifellos die große Bedeutung der Erwachsenenbildung. Sie bestätigt damit aber auch, dass wir hier in Oberösterreich absolut auf dem richtigen Kurs sind. Denn dank unserer Bemühungen zählen die Erwachsenenbildung und das Nachholen von Bildungsabschlüssen zu den bildungspolitischen Schwerpunkten. Diesen Weg werden wir - bestätigt durch diese Studie - konsequent weiterführen und verstärken". So kommentiert der Klubobmann und Bildungssprecher der Grünen OÖ, Gottfried Hirz die Ergebnisse der aktuellen PIAAC Studie, wonach unter anderem eine Million ÖsterreicherInnen erhebliche Mängel bei der Lesekompetenz aufweisen.

Wenn auch fraglos aufrüttelnd, kommen die Ergebnisse für Hirz aber nicht gänzlich überraschend. "Wir haben seit Jahren kontinuierlich eine Rate von 20 Prozent ProblemschülerInnen in Oberösterreich. Diese tragen ihre Bildungsschwächen ins Erwachsenenalter weiter. Damit prolongiert sich etwa die Leseschwäche in jungen Jahren auch im späteren Leben - mit all den fatalen Folgen", betont Hirz. Denn unzureichende Bildung ist zweifellos ein massives Hemmnis auf dem Lebensweg, sie bedeutet gerade für junge Menschen mangelhafte Perspektiven und trübe Jobaussichten.

Oberösterreich setzt konsequente Schritte in der Erwachsenenbildung

Oberösterreich tritt dieser Entwicklung, diesem Teufelskreis konsequent entgegen. Zum einen wurde bereits 2011 auf Drängen der Grünen ein umfangreiches Maßnahmenpaket zum kostenlosen Nachholen von Bildungsabschlüssen umgesetzt. Mit diesem Maßnahmenbündel sollen SchulabbrecherInnen auf unterschiedlichsten Wegen motiviert werden, den so wichtigen Abschluss nachzuholen. Zum anderen werden zusätzlich mehr als eine Million Euro jährlich für die Erwachsenenbildung zur Verfügung gestellt. Hirz: "Der Weg ist absolut richtig. Wir erreichen mit diesen Maßnahmen tatsächlich ganz gezielt die sogenannten bildungsfernen Schichten. Die Fördermittel werden ausgeschöpft. Die Nachfrage nach entsprechenden Kursen ist ebenso hoch wie die Erfolgsquote".

Um diesen Kurs in der Erwachsenenbildung derart konsequent weiterführen und verstärken zu können, braucht es klarerweise auch das Bekenntnis und die Finanzmittel des Bundes. Die entsprechende Vereinbarung zwischen dem Bund ist mit 1. Jänner 2012 in Kraft getreten und läuft 2015 aus.

Hirz: "Ich erwarte mir von der neuen Bundesregierung, dass die Bundesgelder für die Erwachsenenbildung verlängert und aufgestockt werden. Schon jetzt investiert Oberösterreich nach Wien die meisten Finanzmittel in die Erwachsenenbildung. Diese Bemühungen in diesen so wichtigen Bereich müssen noch stärker unterstützt und forciert werden. Es genügt nicht, derartige Studien und deren Ergebnisse als erschreckend und alarmierend zu erachten. Das Problem liegt auf dem Tisch, die Lösung ebenfalls. Der Auftrag an die Politik ist es, zu handeln und alle Maßnahmen zu ergreifen um hier effizient und erfolgreich gegenzusteuern - denn Bildung entscheidet die Entwicklung und Zukunft eines Landes maßgeblich mit".

