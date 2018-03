Lunacek: "Verantwortung für syrische Flüchtlinge nicht auf Nachbarstaaten Syriens abwälzen"

Grüne: Krokodilstränen der EU-InnenministerInnen retten keine Menschenleben

Straßburg (OTS) - "Die heutige Syrien-Resolution des Europaparlaments fordert die EU-Staaten auf, endlich mehr Flüchtlinge aus diesem Land aufzunehmen und damit die Nachbarländer Syriens stärker zu entlasten. Bisher haben alle EU-Länder lediglich Zusagen für insgesamt rund 8.000 Flüchtlinge gemacht. Das ist ein Armutszeugnis angesichts der zwei Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Der Großteil der EU-Mitgliedsstaaten hat noch überhaupt keine Syrerinnen und Syrer aufgenommen. Gleichzeitig appelliert die EU an die Nachbarstaaten Syriens, die jetzt schon die Last dieser Massenflucht tragen, ihre Grenzen für Flüchtlinge offen zu halten. Dieses Abwälzen der Verantwortung muss, wie von der heutigen Resolution verlangt, endlich ein Ende finden. Wir Grüne fordern zudem, dass die Mitgliedsstaaten die Richtlinie zum vorübergehenden Schutz von Flüchtlingen (2001/55/EC) aktivieren sowie syrischen Flüchtlingen ein humanitäres Visum zur legalen Einreise in die EU ausstellen", kommentiert Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin und außenpolitische Sprecherin der Grünen im Europaparlament, die heute im Straßburger Europaparlament beschlossene Resolution zu der vom syrischen Bürgerkrieg ausgelösten Flüchtlingskrise.

Die Ergebnisse der gestrigen Tagung der EU-InnenministerInnen sind für die Grünen kein Grund auf ein Ende der Tragödien im Mittelmeer hoffen zu können - im Gegenteil: "Auch nach der tragischen Flüchtlingskatastrophe vor Lampedusa sind die EU-InnenministerInnen, an vorderster Front Österreichs Innenministerin Mikl-Leitner, zu keinem grundsätzlichen Umdenken in der EU-Flüchtlingspolitik bereit. Es bleibt bei leeren Lippenbekenntnissen. Doch die Krokodilstränen der EU-InnenministerInnen retten keine Menschenleben", kritisiert Lunacek: "Wenn die EU-Regierungen weiterhin die Grenzen immer dichter machen, sind sie mitverantwortlich für die Toten im Mittelmeer. Die Rettung von Flüchtlingen aus Seenot muss oberste Priorität haben. Wir brauchen klare Regeln für die schnelle Rettung und keine Kriminalisierung von RetterInnen wie in Italien, eine sichere Möglichkeit für Flüchtlinge die EU zu erreichen, eine ordentliche Gesetzgebung zu legaler Einwanderung und das Ende der unsinnigen Dublin II-Verordung, die eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge auf alle EU-Mitgliedsstaaten verhindert. Nichts davon haben die InnenministerInnen auf den Weg gebracht."

Lunacek unterstützt auch die in der heutigen Plenardebatte mehrfach vorgebrachte Forderung nach einer Europäischen Flüchtlingskonferenz:

"Angesichts der Not der syrischen Bevölkerung im Bürgerkrieg und da noch mit einem weiteren Anstieg der Flüchtlingszahlen zu rechnen ist, muss so schnell wie möglich eine Europäische Flüchtlingskonferenz einberufen werden. Die EU-Regierungen und die Kommission müssen sich zu einer solchen Konferenz verpflichten, denn die Ausmaße dieser Krise verlangen nach einer gesamteuropäische Aktion."

