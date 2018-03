Greenpeace: EU-Parlament verwässert UVP-Pflicht für Schiefergas

Energiewende kommt ohne Hochrisiko-Fördertechnologie aus

Straßburg/Wien (OTS) - Das Europäische Parlament hat den Vorschlag des Umweltausschusses, Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) für sämtliche Schiefergasbohrungen europaweit vorzuschreiben, stark verwässert. Konservative und Liberale Mitglieder des Parlaments konnten in einer heutigen Abstimmung in Straßburg Ausnahmen für Bohrungen zur Vorbereitung von Fracking mit 335 zu 305 Stimmen (zwölf Enthaltungen) durchsetzen. "Es ist enttäuschend, dass trotz der eindeutigen Mehrheit der Experten im Umweltausschuss sich nun Industriepolitiker durchsetzen. Die Bundesregierung muss sich jetzt im Rat dafür einsetzen, die Schlupflöcher wieder zu schließen und auch Explorationsbohrungen unter UVP-Pflicht zu stellen", so Julia Kerschbaumsteiner, Energiesprecherin von Greenpeace.

Österreich hat bereits in der Vergangenheit auf das hohe Risiko, das von Fracking für die Umwelt ausgeht, reagiert und eine UVP-Pflicht für sämtliche Bohrungen gesetzlich verankert. "Solange unterschiedliche Standards in den europäischen Ländern vorherrschen, haben Unternehmen die Möglichkeit, einfach ins europäische Ausland auszuweichen, wo sie niedrigere Umweltstandards vorfinden. Die EU-Vorgaben müssen sich daher an den höchsten Standards orientieren", stellt Kerschbaumsteiner klar.

"Es darf keine finanziellen Anreize geben, die Fracking in Europa erleichtern, sondern es braucht klare Bekenntnisse für die Energiewende, die ohne diese kaum erforschte und gefährliche Fördermethode auskommt", schließt Kerschbaumsteiner.

