ORF III mit "Inside Brüssel" zur Lampedusa-Tragödie und "60 Minuten.Politik" im Gespräch mit dem politischen Nachwuchs

Am 10. Oktober im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 10. Oktober 2013, macht Raimund Löw in "Inside Brüssel" um 20.15 Uhr die Katastrophe von Lampedusa zum Diskussionsthema. Reagiert Europa kalt und herzlos angesichts der vielen tausend Menschen, die beim Versuch, über das Mittelmeer in die EU zu kommen, ertrunken sind? Wo steht die gemeinsame Asylpolitik der EU? Ein weiteres Thema ist der Disput um die Zigarettenschachtel: Nie zuvor haben sich Lobbyisten so ins Zeug gelegt wie vor dem Beschluss dieser Woche, demzufolge Zigarettenschachteln für Raucher abschreckend gestaltet werden sollen. ORF-Korrespondent Raimund Löw diskutiert mit Herbert Dorfmann von der Südtiroler Volkspartei, Jörg Leichtfried, Delegationsleiter der SPÖ im Europaparlament, dem deutschen Liberalen Alexander Graf Lambsdorff, der dänischen Europaabgeordneten Anna Rosbach und Marion von Haaren, EU-Korrespondentin der ARD.

"Vergessenes Leben, geraubte Würde" ist der Titel der anschließenden "Im Brennpunkt"-Dokumentation um 21.05 Uhr. Der erste Teil der Sendung blickt in die USA, wo die Zahl der Gefängnisinsassen in den vergangenen 25 Jahren um das Vierfache gestiegen ist. Der zweite Teil der Sendung beschäftigt sich mit China, wo es Schätzungen zufolge 80 Millionen Menschen mit Behinderung gibt, die aber aufgrund der strikten Ein-Kind-Politik oft schon im Säuglingsalter ausgesetzt werden. Die Ein-Kind-Politik trägt Schuld daran, dass viele behinderte Kleinkinder einfach ausgesetzt werden. "Im Brennpunkt" begleitet einen Lumpensammler, der vor mehr als 25 Jahren beschloss, sich dieser Kinder anzunehmen.

Das "Weltjournal" zeigt um 21.55 Uhr mit "Mein Paris" den Auftakt einer sechsteiligen Serie, in der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten "ihre Stadt" porträtieren. Seit mehr als 20 Jahren lebt die Frankreich-Korrespondentin Eva Twaroch in Paris. Als intime Kennerin der Stadt nimmt sie die Zuseher/innen mit auf eine Erkundung abseits der gewohnten Touristenpfade. Von den Palästen in die Vorstädte, von bodenständigen Bistros in die mondänen Bezirke führt die Reise. Der österreichstämmige ehemalige Vizepräsident der französischen Nationalversammlung erläutert gesellschaftliche und politische Zusammenhänge. Der in Paris arbeitende Architekt Dietmar Feichtinger erläutert anhand historischer und eigener Bauwerke, warum uns die Schönheit dieser Stadt so berührt.

Um 22.25 Uhr beschäftigt sich die ORF-III-Diskussionssendung "60 Minuten.Politik" mit dem Thema "Ignoriert und überstimmt - wie viel Platz hat die Jugend in der Politik?". ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs und Rainer Nowak, Chefredakteur der Tageszeitung "Die Presse", diskutieren mit dem politischen Nachwuchs - mit Mitgliedern der Bundesjugendvertretung. Gäste sind: Johanna Tradinik (Vorsitzende Bundesjugendvertretung), David Neuber (Vorsitzender Bundesjugendvertretung), Wolfgang Moitzi (Vorsitzender Sozialistische Jugend), Asdin El Habassi (Bundesobmann-Stellvertreter Junge ÖVP), Udo Landbauer (Bundesobmann Ring freiheitlicher Jugend), Cengiz Kulac (Bundessprecher Junge Grüne).

