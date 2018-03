FP-Lasar: Krebsstation Hietzing sofort ins SMZ-Ost verlegen!

Wartezeiten für Krebspatienten unzumutbar

Wien (OTS/fpd) - "Krebskranke Patienten in Wien sind die permanenten Vertröstungen und Verlängerungen der Wartezeiten für eine Therapie mit Linearbeschleuniger in den Spitälern leid. Und das zu Recht, sagt heute der Stadtrat der FPÖ-Wien, David Lasar, der bereits seit Jahren für ein dringend benötigtes zweites Gerät im SMZ-Ost kämpft.

Mit der Schließung des Krankenhaus Hietzing drohe nun die nächste Katastrophe. Dort seien nämlich 30 Betten für Krebskranke untergebracht, die gleichzeitig Ausbildungsstätte für angehende Ärzte seien. Diese sollen laut RSG-Plan komplett gestrichen werden. Damit gäbe es in Bälde nicht nur Engpässe bei den Geräten und beim Personal, sondern auch bei den Ausbildungsplätzen. Lasar fordert daher jene 30 Betten noch vor der Schließung des Krankenhauses Hietzing ins SMZ-Ost zu verlegen und die ohnehin viel zu kleine Krebsstation noch zusätzlich auszubauen. Platz sei genügend vorhanden. Schließlich müsse dort auch endlich ein zweiter Linearbeschleuniger angeschafft werden. Der ewige Streit zwischen Wien und Niederösterreich, wer nun wie viel für dieses Gerät zahlen soll, dürfe nicht weiter auf dem Rücken der Patienten ausgetragen werden, so Lasar abschließend in Richtung SPÖ-Wehsely. (Schluss) hn

