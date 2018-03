PVÖ-Präsident Karl Blecha gratuliert Bundespräsident Heinz Fischer zum 75. Geburtstag

Wien (OTS/SK) - Karl Blecha, Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ), gratuliert Bundespräsident Heinz Fischer zu dessen heutigen 75. Geburtstag: "Für Dr. Heinz Fischer steht Österreich immer an erster Stelle, er stellt als erster Mann im Staat stets das Wohl der Menschen in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Er ist ein Bundespräsident mit großer Erfahrung und Weitsicht, ein Bundespräsident zum 'Anfassen', eine große Persönlichkeit, die in Österreich und der Welt größtes Ansehen genießt." ****

"Dr. Heinz Fischer ging und geht es immer um Fairness und soziale Gerechtigkeit und er hat die Anliegen der älteren Generation stets unterstützt. Leidenschaftlich tritt unser Staatsoberhaupt gegen Armut und Gewalt auf. Ich wünsche meinem langjährigen Weggefährten und Freund Dr. Fischer Alles Gute zu seinem "halbrunden" Jubiläum und freue mich auf viele weitere gemeinsame Jahre der Zusammenarbeit im Einsatz für eine sozialere, gerechtere Gesellschaft", sagt Blecha.(Schluss)up

