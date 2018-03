FP-Ebinger: Sorgfältiger Umgang mit Steuergeld sieht anders aus

Umfassende Reform der Vereinigten Bühnen Wiens gefordert

Wien (OTS/fpd) - Nach der von den Wiener Grünen initiierten "Wien-Woche", die vom Steuerzahler mit 500.000 Euro subventioniert wird und mit Projekten wie "Recht auf Marmelade" oder "Schaffen wir ein, zwei, viele Bettelbeauftragte" nur eine Minderheit begeistern kann, folgt nun der nächste fahrlässige Umgang mit Steuergeldern bei den Vereinigten Bühnen, kritisiert heute Wiens FPÖ-Kultursprecher LAbg. Mag. Gerald Ebinger.

Die Vereinigten Bühnen werden jährlich mit über dreißig Millionen Euro subventioniert. Nun werden, mangels Auslastung von Musical-Produktionen wie "Natürlich blond" Mitarbeiter gekündigt und anderseits gibt es offensichtlich Abteilungen, die nicht benötigt werden. Wenn Musical-Produktionen mangels Erfolg nicht genügend Auslastung haben, sind sie jedenfalls einzustellen und nicht mit Verlusten, die der Steuerzahler bezahlt, weiterzuführen. Auch ein Budget für 2014 soll es dem Vernehmen nach noch nicht geben. Hier ist in erster Linie die Geschäftsführung gefordert und in zweiter Linie der zuständige Stadtrat, der die notwendigen Budgetmittel eben nicht zur Verfügung stellt, so Ebinger.

Jedenfalls aber kann eine verfehlte Geschäftsstrategie nicht auf dem Rücken der Mitarbeiter ausgetragen werden, indem sie von Kündigung bedroht sind und die Kosten für diese Fehlentwicklungen der Steuerzahler trägt. Eine umfassende Reform der Vereinigten Bühnen Wiens ist das Gebot der Stunde, fordert Ebinger abschließend. (Schluss) hn

