Leichtfried: Farce um Ruhezeiten bei Piloten

SPÖ-EU-Delegationsleiter kritisiert Verhalten von EU-Kommission und EVP: "Flugsicherheit nun massiv in Gefahr"

Wien (OTS/SK) - Bei der heutigen Abstimmung zum Flugbetrieb und den Arbeitszeiten von Pilotinnen und Piloten hat sich die konservative Mehrheit des EU-Parlaments für längere Arbeitszeiten von bis zu 12,5 Stunden in der Nacht ausgesprochen (387 Pro-Stimmen, 218 EU-Abgeordnete dagegen). Jörg Leichtfried, Delegationsleiter der SPÖ-Europaabgeordneten und Mitglied im Verkehrsausschuss, kritisiert am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst: "Die EU-Kommission hat gestern in letzter Minute mündlich völlig unzureichende Vorschläge eingebracht. Die EVP hat heute mehrheitlich eine Verschiebung der Abstimmung verhindert, um zumindest die Vorschläge in schriftlicher Form prüfen zu können. Bei der Schlussabstimmung gab es dann eine Mehrheit für längere Arbeitszeiten für Pilotinnen und Piloten - eine echte Gefahr für die Flugsicherheit in Europa." **** (Schluss) bj

Mag. Markus Wolschlager, SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, Tel.: +32 (484) 127 331, E-Mail: markus.wolschlager @ europarl.europa.eu