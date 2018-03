Stronach/Nachbaur: Bundesdirektorium einstimmig beschlossen

Demokratisch über wichtige Belange der Partei entscheiden

Oberwaltersdof (OTS) - "Natürlich sind noch nicht alle Fragen gelöst, doch wir sind zuversichtlich, dass nunmehr die wesentlichen Strukturen gebildet worden sind", erklärte die stellvertretende Parteiobfrau des Team Stronach, Kathrin Nachbaur, in einer ersten Stellungnahme zur heutigen Parteisitzung. Einstimmig beschlossen wurde ein Bundesdirektorium, das aus den elf Mandataren, den neun Landesobleuten, den drei Landesräten, den drei Klubobleuten und dem Abgeordneten zum Bundesrat bestehen wird. Nachbaur: "Damit soll in Zukunft demokratisch über wichtige Belange der Partei entschieden werden."

"Unser größtes Anliegen ist es jetzt, unsere Strukturen auf einer gesunden Basis weiter zu entwickeln. Mit dem neu geschaffenen Gremium, das in Zukunft regelmäßig tagen wird, haben wir den ersten Schritt in diese Richtung getan. Team Stronach Schritt zwei beginnt jetzt, und in diesem werden wir beweisen, dass wir Rückgrat haben und erfolgreich sein werden", versprach Nachbaur.

