17.10., 19 Uhr: Ausstellungseröffnung "The most tender Place in my Heart is for Strangers"

Dritte Ausstellung im ATELIER 10 in der Ankerbrotfabrik von Dritte Ausstellung im ATELIER 10 in der Ankerbrotfabrik von 18.10.2013 bis 14. März 2014 zu sehen

Wien (OTS) - Der Titel dieser Ausstellung stammt aus einem Songtext von Marianne Faithfull. Und er ist der Titel eines Gemäldes von Elisa Schlifke - mehr noch: er ist bildgebender Teil dieser Arbeit. "The most tender Place of my Heart is for Strangers" ist auch Titel dieser Ausstellung, in der, neben Malereien von Schlifke, auch Zeichnungen und Objekte von Viktor Kovar, Magdalene Mikes und Birgit Schillhuber gezeigt werden. Die hier gezeigten Arbeiten der vier KünstlerInnen haben formal kaum Gemeinsamkeiten, sie unterscheiden sich in ihrer materiellen Beschaffenheit und ihren Dimensionen. Gleichwohl finden die Werke aber einen gemeinsamen Nenner in der zentralen Darstellung eigenartiger Wesen. So fremdartig die KünstlerInnen ihre Figuren charakterisieren, so zärtlich ist aber auch ihr eigener Blickpunkt auf ihre Darstellungen, auf das Deformierte und Absonderliche. So portätiert Kovar auf kleinen Formaten immer wieder Alltagsmenschen und Prominente. Sein unruhiger Tuschestrich aber löst ihre Konturen auf und verleiht ihnen einen feinen morbiden Ausdruck. Mikes portraitiert und huldigt hingegen mit ihrer raumgreifenden Installation "Rabenhaus" jene Wesen, die für andere unnahbar und spröde, für sie hingegen einmal von inniger und existenzieller Bedeutung waren. Als ebenso uneindeutig erweisen sich die kleinen, zerbrechlich modellierten Gestalten von Schillhuber - sie vermitteln einen "kaputten" Charme und sind dabei ebenso schmerz- wie humorgeladen. In Schlifkes figurativen Malereien schließlich wimmelt es von seltsamen Kreaturen, grotesk und stattlich, etwas gespenstig und stets angenehm deplatziert.

Kunst auf Augenhöhe: In der alten Ankerbrotfabrik in Favoriten bietet die Caritas Raum für KünstlerInnen aus sozialen Randlagen

Während in einem Teil des Fabriksgeländes in Favoriten noch Brot gebacken wird, entsteht in einem anderen Bereich derzeit Wiens neuestes Kunst- und Kulturareal. Mit dem ATELIER 10 bietet die Caritas bewusst jenen KünstlerInnen Raum, die sich aufgrund ihrer sozialen Randlage nicht oder nur schwer selbständig in einer kulturellen Umgebung etablieren können. Die professionelle künstlerische Einrichtung bietet 20 Atelierplätze und einen Ausstellungsraum. Das ATELIER 10 versteht sich als freie Plattform, die einerseits talentierten Menschen Möglichkeiten und Zugänge zur Kunst eröffnet und andererseits über ihre Vermittlungsrolle gesellschaftliches Bewusstsein schafft. Menschen mit intellektueller Behinderung oder mit psychischer Erkrankung werden hier ausschließlich über ihre Begabungen definiert.

www.atelier10.eu

"The most tender Place in my Heart is for Strangers" Austellungseröffnung: 17. Oktober 2013, 19 Uhr

Austellungsdauer: 18. Oktober 2013 bis 14. März 2014 Öffnungszeiten: Di-Fr: 10:00 bis 16:30 Uhr

Atelier 10 Galerie/Ankerbrotfabrik

Puchsbaumgasse 1c/Stiege 5

1100 Wien

Tel 01/64 11 281

www.atelier10.eu

Ausstellungseröffnung "The most tender Place in my Heart is for

Strangers"



Dritte Ausstellung im ATELIER 10 in der Ankerbrotfabrik von

18.Oktober 2013 bis 14. März 2014 zu sehen



Austellungseröffnung: 17. Oktober 2013, 19 Uhr

Austellungsdauer: 18. Oktober 2013 bis 14. März 2014

Öffnungszeiten: Di-Fr: 10:00 bis 16:30 Uhr



Datum: 17.10.2013, um 19:00 Uhr



Ort:

Atelier 10 Galerie/Ankerbrotfabrik

Puchsbaumgasse 1c/Stiege 5 , 1100 Wien



Url: www.atelier10.eu



Rückfragen & Kontakt:

Ulrike Fleschhut, Pressestelle Caritas der Erzdiözese Wien

Tel.: 01/878 12-222, Mobil: 0664/848 26 17

E-Mail: ulrike.fleschhut @ caritas-wien.at