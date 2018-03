FPÖ: Strache fordert vollständigen Kassasturz beim Budget

Für Neustart müssen erst Karten auf den Tisch gelegt werden

Wien (OTS) - Einen vollständigen Kassasturz forderte FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache im weiteren Verlauf seiner heutigen Pressekonferenz. Dieser müsse die Voraussetzung für jegliche Budgetverhandlungen sein. Ohne detaillierte Angaben zu den finanziellen Verbindlichkeiten und Möglichkeiten Österreichs ein neues Budget zu erstellen wäre grob fahrlässig und gefährlich für die Republik. Auch für Regierungsverhandlungen müsse eine komplette Offenlegung der Staatsfinanzen vorliegen; andernfalls seien Verhandlungen sinnlos.

Insbesondere über folgende Punkte muss laut Strache endlich Klarheit herrschen:

Wie hoch sind die Haftungen aus diversen Bankenrettungspaketen der letzten Jahre?

Wie hoch sind die Haftungen aus diversen Eurorettungsmaßnahmen sowie die Verpflichtungen gegenüber den Eurorettungsschirmen EFSF und ESM?

Wie hoch sind die Schulden aller im Staatsbesitz befindlichen ausgelagerten Gesellschaften wie beispielsweise der ÖBB oder der ASFING?

Wie hoch sind die Schulden und Haftungen der Länder und Gemeinden?

Wie hoch sind die Verpflichtungen für die maroden Banken im vollständigen oder teilweisen Staatseigentum und welche weiteren Belastungen sind durch diese Institute in Zukunft zu erwarten?

Bisher hätten sich SPÖ und ÖVP aus leicht durchschaubarem Grund immer vor einer vollständigen und detaillierten Beantwortung dieser Fragen gedrückt, erklärte Strache. Eine Offenlegung würde das finanzielle Debakel, in das SPÖ und ÖVP Österreich in den letzten Jahren geführt haben, offenbaren. Für den vielbeschworenen Neustart müssten erst die Karten auf den Tisch gelegt werden, das Mauern und Vertuschen müsse ein Ende haben. Die Österreicher hätten ein Anrecht auf Transparenz. Es dürfe nicht mehr so weitergewurstelt werden wie bisher, als sich SPÖ und ÖVP von einem Jahr auf das andere gerettet hätten. Durch diese Politik werde Österreich in den Abgrund geführt und kommenden Generationen unverantwortliche Schuldenlasten aufgebürdet. Österreich habe sich eine seriöse und transparente Finanz- und Budgetpolitik statt der bisherigen Schuldenmisere verdient.

