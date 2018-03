FPÖ: Strache: Parlamentarische Kontrolle muss sichergestellt werden

Untersuchungsausschuss als Minderheitenrecht - Legislaturperiode auf vier Jahre verkürzen

Wien (OTS) - In seiner heutigen Pressekonferenz berichtete FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache über seine Gespräche mit SPÖ-Klubobmann Cap und ÖVP-Obmann Spindelegger und präzisierte die freiheitlichen Forderungen und Vorstellungen. Zudem forderte er eine Verkürzung der Legislaturperioden von fünf auf vier Jahre. In seiner Rolle als Obmann der mit Abstand stärksten Oppositionspartei wird Strache in den nächsten Tagen die anderen Oppositionsparteien zu Gesprächen einladen, um eine Achse der Erneuerung im Sinne der parlamentarischen Kontrolle sicherzustellen.

Besonderen Wert legt Strache darauf, dass das offene SPÖ-Versprechen der Installierung eines Untersuchungsausschusses als Minderheitenrecht endlich in die Tat umgesetzt wird. "Eine Blockade der Stärkung der parlamentarischen Kontrollrechte wird von der FPÖ nicht widerstandslos hingenommen werden." Die SPÖ müsse wissen, dass die fortgesetzte Blockade dieses Rechtes für die Opposition dann unterm Strich auch zu einer Selbstblockade der Regierung in anderen Zwei-Drittel-Materien werden könne. Der Geduldsfaden der FPÖ sei jedenfalls nicht mehr besonders dick. Kontrolle der Regierungsarbeit durch die Opposition dürfe nicht weiter durch die zu Kontrollierenden verhindert werden können.

Strache hat in beiden Gesprächen auch die Wichtigkeit der Fragen im Zusammenhang mit EU und Euro hervorgestrichen und festgehalten, dass es von Seiten der FPÖ konsequenten Widerstand gegen jeden Akt der Entrechtung und des Ausverkaufs Österreichs gegenüber Brüssel geben wird. "Ich habe ausdrücklich vor weiteren Verstrickungen Österreichs in den Fangnetzen der Bank- und Spekulanten-Interessen gewarnt." Die Debatte über dieses Themengebiet habe einmal mehr bestätigt, dass es in diesen Fragen diametral unterschiedliche Positionen zwischen FPÖ einerseits und SPÖ und ÖVP andererseits gebe. "Die FPÖ wird auch in der kommenden Periode ihre rot-weiß-rote Verantwortung wahrnehmen und ihre Stellung aus Schutzpatronin der Interessen Österreichs gegenüber den finanziellen und politischen Begehrlichkeiten Brüssels, unter welchem Etikett diese auch immer vorgebracht werden, auch im Parlament offensiv vorantreiben", so Strache.

Die FPÖ fordert auch den raschen Ausbau der direkten Demokratie. Und in Sachen Verwaltungsreform müsse man endlich den Turbo zünden. "Die FPÖ steht hier prinzipiell für Zweidrittel-Mehrheiten zur Verfügung", so Strache. "Es kann nicht sein, dass das Hin- und Hergeschiebe zwischen Regierung und roten und schwarzen Landeshauptleuten Jahr für Jahr dazu führt, dass Milliardenbeträge, die in Österreich dringend z.B. für soziale Fragen oder den Bildungsbereich gebraucht werden, im Apparat versickern."

