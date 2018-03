Grüne Wien/Maresch: Parkraumbewirtschaftung ist eine Erfolgsgeschichte

Wien (OTS) - "Die Parkraumbewirtschaftung ist eine reine Erfolgsgeschichte, die Unkenrufe von ÖVP und FPÖ sind völlig ins Leere gegangen", so der Verkehrssprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch, anlässlich der heutigen Veröffentlichung der Evaluierung der Parkraumbewirtschaftung. Demnach ist die Stellplatzauslastung vormittags in den neuen Bezirken von 87 auf 61 Prozent zurückgegangen, nachmittags von 89 auf 76 Prozent. Während die Stellplatzauslastung in den Pickerlbezirken stark gesunken ist, ist sie in den nicht-bewirtschafteten Nachbarbezirken vor allem am Abend spürbar gestiegen. Auf den 13. Bezirk hat die Ausweitung sehr starke Auswirkungen gehabt, der Stellplatzdruck ist dort erheblich gestiegen. In Währing wurde selbst das Niveau vor der Einführung des Parkpickerls im 17. Bezirk noch übertroffen. Dort herrscht mittlerweile Vollauslastung. "Damit ist klar, dass man in Währing rund um die Uhr nur mehr sehr schwer einen freien Parkplatz bekommt. Das sollte dem dortigen Bezirksvorsteher zu denken geben", betont Maresch. "Die Einschätzung der rot-grünen Stadtregierung, dass die Ausweitung des Parkpickerls die Lebensqualität in den betroffenen Bezirken erhöht, hat sich als richtig erwiesen", so Maresch abschließend.

