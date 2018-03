Regierungsbildung - Bundeskanzler Faymann: Keine Experimente mit unzuverlässigen Partnern

Kanzler will stabile Regierung bilden - Verhandlungen offen, fair und transparent - Zweitstärkste Partei wird eingeladen - Keine Regierung mit der FPÖ

Wien (OTS/SK) - Bundeskanzler Werner Faymann hat heute, Mittwoch, von Bundespräsident Heinz Fischer den Auftrag zur Bildung einer Regierung erhalten. Der Bundeskanzler betonte, dass sein Ziel - wie schon vor der Wahl bekanntgegeben - ist, "eine stabile Regierung für unser Land zu bilden". Die Arbeitslosigkeit in Europa sei noch nicht auf dem Weg der Besserung und die Krise noch lange nicht vorüber. "Unsere Standards bei Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit bleiben nicht von selbst so hoch und werden schon gar nicht von selbst ausgebaut und verbessert. Deshalb bin ich gegen Experimente mit unzuverlässigen Partnern", betonte der Kanzler. "Ich werde daher die zweitstärkste Partei zu Verhandlungen einladen und nehme den Auftrag, eine stabile Regierung zu bilden, sehr ernst." Faymann werde keine Parallelverhandlungen, sondern die Verhandlungen "offen, geradlinig und konstruktiv" führen: "Ich habe keine blauen Karten unter dem Tisch und habe nicht vor, eine Regierung mit der FPÖ ins Auge zu fassen." ****

"Schon im Wahlkampf haben wir Projekte für eine positive Entwicklung Österreichs vorgestellt, auf deren Basis wir die Verhandlungen führen werden. Ohne Bedingungen, aber mit festen Grundsätzen, die Österreich stark und zum Vorreiter in Europa machen", sagte Kanzler Faymann. Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit sei eine gute Vertrauensbasis, der Kanzler werde daher die Verhandlungen fair und transparent führen. "Ich will meinen Beitrag dazu leisten, das Ansehen der Politik und das Vertrauen in die Politik wieder zurückzugewinnen." Ziel der Verhandlungen sei in jedem Fall eine Regierungsbildung.

Der Vorteil einer Zweierregierung sei klar, so Faymann: "mehr Tempo und Entscheidungsfreude". Und weiter: "Ich will Polemik und Kleinkariertheit in den Hintergrund und das Gemeinsame in den Vordergrund rücken."

Diskussionen zu den Koalitionsverhandlungen werde der Kanzler breit führen. "Eine hundertprozentige Übereinstimmung wird es nie geben, aber 80 Prozent sind sicher der Meinung, dass alles daran zu setzen ist, Schwarz-Blau-Stronach zu verhindern und die ArbeitnehmerInnenpolitik unter unserer Führung fortzusetzen. Ich bin überzeugt, dass der Vorstand zu einem klaren Ergebnis kommen wird", sagte der Kanzler, der am Montag sein Verhandlungsteam präsentieren wird. (Schluss) bj/mo

