VP-Juraczka ad Mariahilfer Straße: Erfreuliches Signal der Vernunft

Aber an Ja/Nein Befragung führt kein Weg vorbei

Wien (OTS) - "Wir begrüßen, dass die SPÖ nun erste Schritte in Richtung Reform des gescheiterten Vassilakou-Experiments unternimmt, offensichtlich bröckelt der rot-grüne Beton in Wien. An einer Befragung der Anrainerinnen und Anrainer, ob sie eine echte Fußgängerzone in der Mariahilfer Straße wollen oder nicht, führt aber kein Weg vorbei", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in einer Reaktion auf die heutige Aussendung der SPÖ zum Thema Mariahilfer Straße.

Manfred Juraczka: "Die ÖVP Wien hat von Anfang an auf die zahlreichen Problembereiche hingewiesen, angefangen von fehlenden Querungsmöglichkeiten, über die Route des 13 A bzw. das Problem der Radfahrer in der Fußgängerzone bis hin zum Einbahnzirkus, der die Anrainer in beiden Bezirken nervt. Jetzt hat sich offenbar auch in der SPÖ die Meinung durchgesetzt, dass eine Fußgängerzone nur eine echte Fußgängerzone sein kann."

"Leider gibt es aber von Seiten der SPÖ nach wie vor kein Bekenntnis zu einer grundsätzlichen Befragung, ob die Bewohnner der beiden Bezirke die Fußgängerzone wollen oder nicht. Immerhin haben auch SPÖ-Mandatare einem Antrag der ÖVP bei der Mariahilfer Bezirksvertretungssitzung vor zwei Wochen zugestimmt, die Testphase noch heuer zu beenden und noch im Jahr 2013 die Befragung durchzuführen", so der Landesparteiobmann weiter.

Juraczka abschließend: "Mehr als 4000 Anrainerinnen und Anrainer haben im März 2013 eine Petition unterstützt, über die Neugestaltung der Mariahilfer Straße die Bürger der beiden Bezirke zu befragen. Leider wurde dieses Votum von Vizebürgermeisterin Vassilakou bisher ignoriert. Es ist symptomatisch für die aktuelle Verkehrspolitik in dieser Stadt, dass man das Pferd stets von hinten aufzäumt und dann im Nachhinein das angerichtete Chaos wieder reparieren muss."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

mailto: presse.klub @ oevp-wien.at