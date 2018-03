ANSCHOBER: Etappensieg gegen Atom-Subventionen

Linz (OTS) - Nach der gestrigen Sitzung der EU-Kommissare wurde ein Etappensieg der Atom-Gegner/innen errungen: Die vorgeschlagenen EU-Erleichterungen für nationale Subventionen der Atomenergie sollen nicht kommen. Alle Details wird es allerdings erst im November geben, wenn die neuen Leitlinien veröffentlicht werden - bis dahin keine Entwarnung.

Seit Monaten macht LR Anschober auf diese Grundsatzentscheidung zur Atom-Subvention aufmerksam, kämpft für Widerstand auf allen Entscheidungsebenen. Der Vorschlag von Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia vor einigen Wochen, auch Atomenergie in die neue Umwelt- und Energiebeihilfe-Leitlinie 2014-2020 aufzunehmen, sorgte bei den Atom-Gegnern für einen Schrei der Entrüstung. Eine von Umwelt-Landesrat Rudi Anschober mitinitiierte Petition erhielt in nur wenigen Tagen 27.500 Unterstützungsstimmen, und zeigte Wirkung. "Ein großer Erfolg für unser gemeinsames Engagement- von Oberösterreich konnte internationaler Widerstand ausgelöst werden", freut sich LR Rudi Anschober.

"Die EU-Bevölkerung hat sich in dieser zukunftsweisenden Frage klar geäußert, der Todestechnologie Atomenergie den Todesstoß erteilt und sich implizit für sauberen Strom, für eine verantwortungsvolle Energiepolitik entschieden. Ein demokratischer Aufstand der EU-Bürger/innen hat Erfolg gezeigt!", so LR Anschober.

"Allerdings kann noch keine Entwarnung gegeben werden, denn die Atom-Staaten werden sich nicht geschlagen geben. Es muss mit voller Kraft weiter gekämpft werden! Jetzt ist es auch an den einzelnen Ländern, alles für eine saubere Energiezukunft einzuleiten. Die Nicht-Aufnahme des Vorschlags in die EU-Richtlinien allein bedeutet nämlich nicht, dass EU-Länder gar keine Beihilfen für Atomkraftwerke mehr gewähren können - eine Förderung der Nuklearenergie wird allerdings schwieriger, weil es eines formellen Antrags bei der EU-Kommission bedarf. Mit dieser Rechtsunsicherheit bringen wir die Atomlobby massiv unter Druck", so Anschober weiter.

Ohne Förderung ist ein Ausbau von Temelin 3 und 4 undenkbar, auch fast alle tschechischen Parteien sehen dies mittlerweile so. LR Rudi Anschober: "Damit greift unsere Strategie des wirtschaftlichen Hebels. Denn während der Börsepreis für Strom aktuell bei 38 Euro/ MWh liegt, werden die Produktionskosten auf mehr als das Doppelte geschätzt. Die Differenz müsste mit jährlichen Kosten von über 700 Millionen Euro von dem/der Stromkund/in bzw. Steuerzahler/in zugeschossen werden."

