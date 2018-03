Zweiter Einsatz für Mediator "Paul Kemp"

Harald Krassnitzer am 10. Oktober in einer neuen Folge der ORF-2-Serie

Wien (OTS) - Ein pikant-bösartiges Dreiecksverhältnis, ein Haufen Eheprobleme und eine verhängnisvolle Begegnung - ob das für "Paul Kemp" wirklich "Alles kein Problem" ist, zeigt sich am Donnerstag, dem 10. Oktober, wenn um 20.15 Uhr die zweite Folge ("Die Hölle sind wir") der neuen ORF-2-Serie auf dem Programm steht (auch als Hörfilm). Egal ob beruflich oder privat - Harald Krassnitzer hat in seiner Rolle als Mediator jedenfalls wieder alle Hände voll zu tun. Regie bei dieser Folge, in der u. a. Juergen Maurer und Johannes Silberschneider zu sehen sind, führte Harald Sicheritz.

Von Assinger bis Zauner: topbesetzte Gastrollen

Neben Harald Krassnitzer sind in der in Wien und Niederösterreich gedrehten vorerst 13-teiligen ORF-Serie in weiteren Hauptrollen u. a. Katja Weitzenböck als seine Ehefrau, Michou Friesz als treue Mitarbeiterin, Erika Mottl als Mutter und Michael Dangl als Nachbar zu sehen. Weiters vor der Kamera standen Nikolaus Paryla, Judith Rosmair, Alexander Lutz und Johannes Zeiler. In Episodenrollen sind u. a. Armin Assinger, Wolf Bachofner, Gabriel Barylli, Emily Cox, Alfred Dorfer, Andrea Eckert, Julie Engelbrecht, Serge Falck, Gerald Greiner, Maddalena Hirschal, Philipp Hochmair, Andreas Kiendl, Erni Mangold, Juergen Maurer, Wolfgang "Fifi" Pissecker, Manuel Rubey, Christopher Schärf, Florian Scheuba, Michael Schönborn, Simon Schwarz, Johannes Silberschneider, Franziska Weisz, Susanne Wuest und Martin Zauner zu sehen. Regie führten Harald Sicheritz, Sabine Derflinger und Wolfgang Murnberger. Die Drehbücher verfassten Uli Brée und Klaus Pieber. Als Berater stand dem Team Dr. Ed Watzke zur Seite.

"Die Hölle sind wir" (Donnerstag, 10. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 2; Regie: Harald Sicheritz)

In Episodenrollen: Juergen Maurer, Johannes Silberschneider u. a.

Mitten in die Mediation eines pikant-bösartigen Dreieckverhältnisses, die Kompagnon Mark (Alexander Lutz) völlig überfordert führt, platzt Paul Kemp (Harald Krassnitzer) und kann die gerade in eine Schlägerei ausartende Konfrontation schlichten. Doch schon steht der nächste Fall an, der sich besonders heikel entwickelt, da Paul ausgerechnet an jene Schule zur Schlichtung eines Mobbingfalls berufen wird, wo sein Nachbar und Liebhaber seiner Frau (Katja Weitzenböck), Christian (Michael Dangl), Direktor ist. Den beruflichen Fall kann Paul nach unerwarteten Turbulenzen bereinigen, seine privaten Probleme aber vertiefen sich nach einer Konfrontation mit Christian. Als Pauls Mutter (Erika Mottl), sie konnte Ella nie leiden, beginnt, sich in die Eheprobleme ihres Sohnes einzumischen, ist das der Beziehung gar nicht förderlich. Noch weniger soll dies aber Pauls Begegnung mit Lisa (Judith Rosmair) werden, der Mutter einer Schulfreundin seines Sohnes Tim (Pascal Giefing).

"Paul Kemp - Alles kein Problem" ist eine Produktion des ORF in Zusammenarbeit mit der ARD, hergestellt von DOR Film.

"Paul Kemp - Alles kein Problem" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand und auch als Live-Stream abrufbar.

