SGKK: Neuer Obmann gewählt

Andreas Huss folgt Siegfried Schluckner

Salzburg (OTS) - Der 49jährige Salzburger Andreas Huss wurde am 8. Oktober 2013 zum neuen Obmann der Salzburger Gebietskrankenkasse gewählt. Er löst Siegfried Schluckner nach knapp 10 Jahren Obmannschaft an der Spitze der SGKK ab. "Ich habe einen guten Start, weil ich von Obmann Schluckner eine finanziell und organisatorisch hervorragend aufgestellte Salzburger Gebietskrankenkasse übernehme", streut Huss seinem Vorgänger Rosen. Die SGKK ist ein schuldenfreier Krankenversicherungsträger: auch im vergangenen Jahr wurde ein Plus von rund 16 Millionen Euro erwirtschaftet.

Die zentralen Vorhaben des neuen Obmanns für die nächsten Jahre sind Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung. "Die SGKK steht für einen ressourcenbewussten Umgang mit den Geldern unserer Versicherten. Wir sind daher in der glücklichen Lage, über weitere Verbesserungen in der Versorgung nachdenken zu können. Einen Ausbau wird es in den Bereichen Psychische Erkrankungen, Zahngesundheit und Kindergesundheit geben", skizziert Huss seine Zukunftspläne.

Lücken in der Versorgung schließen

"Wir möchten in einigen Bereichen konkrete Verbesserungen für unsere Versicherten umsetzen", kündigt Huss an. "Wir werden allerdings Leistungen nur in einem Umfang ausbauen, den wir langfristig finanzieren können. Schuldenmachen oder über die eigenen Verhältnisse leben, ist für uns keine Option", stellt Huss klar. Das erste Vorhaben betrifft den Bereich der psychischen Erkrankungen. Salzburg hat 13 Facharztstellen für Psychiatrie und weist damit österreichweit die höchste Dichte in diesem Fachgebiet auf. Auch bei der Versorgung mit Psychotherapie liegt Salzburg an erster Stelle unter den österreichischen Bundesländern. Derzeit gibt die SGKK rund fünf Millionen Euro für die Finanzierung von Psychotherapie aus. "Der Bedarf liegt leider höher. Deshalb werden wir diese Summe innerhalb der nächsten 5 Jahre verdoppeln", erklärt Andreas Huss. Geplant ist der Ausbau der so genannten "Sachleistungsversorgung", in deren Rahmen Psychotherapie auf Kosten der Krankenversicherung zur Verfügung gestellt wird sowie eine Verbesserung der Versorgungssituation in den ländlichen Gebieten.

Ein zweiter Schwerpunkt betrifft Kinder. Speziell die Bereiche Logopädie und Ergotherapie sind immer stärker nötig, um Entwicklungsstörungen rechtzeitig zu behandeln. Die SGKK finanziert Therapien, die von Partnern wie der Lebenshilfe, dem AVOS oder der Diakonie angeboten werden. "Wir haben sehr positive Erfahrungen mit dieser Zusammenarbeit. Unser Ziel ist deshalb der Ausbau dieser Angebote. Jedes Kind in Salzburg, das sprachliche oder motorische Frühförderung aus medizinischer Sicht braucht, soll es ohne Eigenkosten der Eltern bekommen", skizziert Huss seine Ausbaupläne. Zusätzlich soll im Bereich der Psychotherapie ein Schwerpunkt auf den Ausbau der Versorgung für Kinder und Jugendliche gelegt werden.

Der dritte Bereich, in dem ein Ausbau nötig ist, umfasst die Zahnmedizin. Derzeit sind etliche Kassenstellen für Zahnmedizin in ganz Salzburg unbesetzt. "Wir werden gemeinsam mit der Zahnärztekammer daran arbeiten, die Sachleistungsversorgung quantitativ und qualitativ für unsere Versicherten zu verbessern. Das kann natürlich auch im Rahmen unseres SGKK-eigenen Zahngesundheitszentrums geschehen", führt Huss aus.

Zentrale Drehscheibe: HausärztInnen

Für die Versorgung von PatientInnen sind die HausärztInnen die zentrale Anlaufstelle. Die aktuelle Situation von AllgemeinmedizinerInnen - nicht nur, aber vor allem am Land - ist schwierig geworden. Ausbildungsmängel, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und das Verhältnis von Arbeitszeit und Einkommen sind zentrale Ursachen für das nachlassende Interesse am Hausarztberuf. SGKK und Ärztekammer Salzburg haben bereits einen neuen Vertrag verhandelt, in dem nicht nur Honorarerhöhungen im Zentrum stehen, sondern strukturelle Veränderungen. So ermöglichen Job-Sharing-Praxen ab sofort jungen ÄrztInnen die gemeinsame Übernahme einer Ordination. HausärztInnen wurden auch in ihrer Funktion als zentrale Ansprechpersonen für PatientInnen gestärkt: die gesprächsmedizinischen Leistungen wurden deutlich ausgebaut.

Zentrales Reformelement seit dem letzten Jahr ist aber die österreichweit einzigartige Einführung der Lehrpraxis. Dieses Modell sieht vor, dass ein Teil der Turnusärzteausbildung bei einem niedergelassenen Arzt stattfindet. Dadurch werden die JungärztInnen in die konkrete Arbeitssituation eingeführt. Die SGKK finanziert dieses Modell mit 70.000 Euro mit. "Laut Gesetz ist die Ärzteausbildung nicht Aufgabe der Sozialversicherung. Wir möchten aber gemeinsam mit der Ärztekammer und dem Land dieses Modell zum Ausbau der hausärztlichen Versorgung vorantreiben. Wir werden dafür unseren Beitrag leisten", kündigt Obmann Huss an.

Die PatientInnen stärken

Österreich schneidet im Bereich Gesundheitskompetenz nur mäßig ab. Konkret heißt das nicht nur, dass Menschen aus Unwissenheit ungesund leben, sondern auch dass sie mit ihren Krankheiten schlecht umgehen können. Bekanntestes Beispiel ist Diabetes mellitus, der sich bei mangelnder Therapietreue dramatisch verschlechtern kann, bei richtigem Verhalten aber gut einstellbar ist.

Die SGKK hat seit über zehn Jahren ein Gesundheits-Informations-Zentrum (GIZ), das von rund 10.000 SalzburgerInnenn im Jahr aufgesucht wird. Die Schwerpunkte dort sind die Vermittlung von Gesundheitsinformation bzw. des Umgangs mit (chronischen) Erkrankungen sowie die Beratung und Betreuung bei gesundheitlichen Problemlagen. "Wir werden diese Informationsschiene ausbauen. Mir ist die Stärkung der Gesundheitskompetenz der Salzburger Bevölkerung wichtig, ebenso wie die Prävention. Die Entstehung und vor allem die Verschlechterung vieler Erkrankungen kann oft mit mehr Wissen verhindert werden", erläutert der neue Obmann.

Gemeinsam gestalten

Abschließend hält der neu gewählte SGKK-Obmann fest:

"Salzburg steht in der Gesundheitsversorgung gut da. Grund dafür ist, dass alle im Gesundheitssystem zusammengearbeitet haben. Wir hatten und haben eine Kultur der Zusammenarbeit - zwischen Land, Sozialversicherung, Ärzteschaft und anderen Gesundheitsberufen. Das ist eine gute Basis, um die Herausforderungen der Gesundheitsreform zu bewältigen. Wir werden gemeinsam Lösungen finden müssen, um die Kostenentwicklung im Gesundheitsbereich im Rahmen der vereinbarten Obergrenzen zu halten. Denn es ist sinnvoll, dass die Gesundheitsausgaben langfristig nicht stärker steigen als die gesamte Wirtschaftsentwicklung. Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung der Menschen sind aber nötig. Die SGKK wird deshalb bereits ab 2014 in den Bereichen Psychotherapie, Kindergesundheit, Zahnmedizin und der Stärkung der Allgemeinmedizin Akzente setzen."

Der neue Obmann der SGKK: Angaben zur Person

Andreas Huss, MBA

Leitender Sekretär der Gewerkschaft Bau-Holz

Seit 2003 als Obmann-Stellvertreter im Vorstand der SGKK

Ausbildung: Tischlerlehre; Studium Gesundheitsmanagement

Alter: 49 Jahre

Der neu gewählte zweite Obmann-Stellvertreter der SGKK: Angaben zur Person

Josef Grünwald

Betriebsratsvorsitzender der Angestellten, VERBUND Salzburg

Seit 2009 im Vorstand der SGKK, seit 8.10. 2013 zweiter Obmann-Stellvertreter der SGKK

Ausbildung: Technischer Zeichner

Alter: 56 Jahre

Rückfragen & Kontakt:

SGKK - Pressestelle

Engelbert-Weiß-Weg 10

5020 Salzburg

Tel.: 0662 8889 1003

Mob.: 0664 85 60 462

karin.hofer @ sgkk.at

www.sgkk.at