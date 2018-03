Schweizer GIMOTA-Gruppe entscheidet sich für ERP-System PSIpenta Multisite-Installation für fünf Werke

Berlin (ots) - Die PSI AG Schweiz, eine einhundertprozentige Tochter des Berliner Fertigungsspezialisten PSIPENTA Software Systems GmbH, wurde von der Schweizer GIMOTA-Gruppe mit der Einführung der ERP-Lösung PSIpenta beauftragt

Die GIMOTA-Gruppe wird PSIpenta/ERP als Multisite-Installation in fünf Werken einführen. Darüber hinaus kommen die Partnerprodukte PiSA sales als CRM-System und Sage200 als Finanzsystem zum Einsatz. Die Entscheidung zugunsten der PSI-Lösung fiel nach einem knapp achtmonatigen Auswahlverfahren. Ausschlaggebend waren hierbei die hohe funktionale Abdeckung im Standard des PSIpenta, die Möglichkeit mit nur einer Installation sämtliche Unternehmungen über Multisite in den Gesamtprozess einzubinden sowie das fachlich überzeugende PSI-Team.

Die GIMOTA-Gruppe besteht aus fünf verschiedenen Unternehmen, die zukünftig mit PSIpenta/ERP in einer Mehrwerkesteuerung zusammen arbeiten werden. Die 1961 von Otto Schoch gegründete Gimota AG mit Sitz in der Nähe von Zürich hat sich auf die Herstellung und Lieferung von Rund- und Datensteckern für den Einsatz in Schienenfahrzeugenspezialisiert und beliefert heute weltweit fast alle führenden Eisenbahnhersteller und -gesellschaften. Die OTTO SCHOCH AG ist Spezialist für Kabelschuhe und -verbinder sowie für deren Verarbeitung erforderlichen Spezialwerkzeuge. Die Mechafin AG bietet weltweit qualitativ hochstehende Schweißbrenner, Drahtvorschubgeräte und Schweißzusatzprodukte. Die GAMAG AG liefert Hochleistungs-Verschraubungstechnik und die NEUENSCHWANDER AG ist auf den Handel mit Eisen- und Metallwaren, Werkzeugen und Maschinen spezialisiert.

Die PSI AG entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für Energiemanagement (Gas, Öl, Elektrizität, Wärme, Energiehandel), Produktionsmanagement (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik) und Infrastrukturmanagement für Verkehr und Sicherheit. PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter. www.psi.de

