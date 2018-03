Sozialpartner: Bundespräsident Fischer ist Garant für Stabilität und Ausgleich

Sozialpartner gratulieren Bundespräsident Fischer zum 75. Geburtstag

Wien (OTS/ÖGB) - Die Österreichischen Sozialpartner übergaben heute Bundespräsident Dr. Heinz Fischer zu seinem 75. Geburtstag einen Spendenscheck über 10.000 Euro für den Sozialfonds für Österreicher in Not. "Mit unserer gemeinsamen Spende unterstützen wir den Bundespräsidenten bei einem seiner wichtigsten Anliegen: jenen zu helfen, denen es nicht so gut geht", so die Präsidenten Leitl, Foglar, Kaske und Wlodkowski.

"Österreich hat ein gutes Sozialsystem, das Menschen in Notlagen hilft", sagt ÖGB-Präsident Erich Foglar. "Dennoch gibt es immer wieder Situationen, in denen rasche und unbürokratische Hilfe gefragt ist. Bundespräsident Fischer lebt den Gedanken der Solidarität immer wieder selbst vor, er ermutigt auch andere dazu, dass in einem der reichsten Länder Europas die Starken den Schwachen helfen müssen. Mit der gemeinsamen Spende der Sozialpartner wollen wir einen Beitrag dazu leisten."

WKÖ-Präsident Christoph Leitl betont: "Bundespräsident Heinz Fischer begleitet die österreichischen Betriebe in alle Welt, vermittelt dabei wertvolle Kontakte und Geschäftsbeziehungen und trägt damit maßgeblich zur Schaffung und Erhaltung von Arbeit und Wohlstand in Österreich bei. Als Unterstützer der Sozialpartner hat Bundespräsident Fischer zudem eine wichtige Rolle für die gesicherte Stabilität unseres Landes."

AK Präsident Rudi Kaske nutzte die Gelegenheit nicht nur zur Gratulation, sondern auch, um sich zu bedanken: "Heinz Fischer ist ein Garant in unserer Gesellschaft. Er ist ein Mann des Ausgleichs und steht für Stabilität, was gerade in Zeiten der Krise wichtig war und ist. Mit Heinz Fischer haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Lande einen Mann an der Spitze des Staates, der für ihre Interessen immer ein offenes Ohr hat. Sein Einsatz für die Schwachen und für die, die am Rande unserer Gesellschaft leben müssen, ist unermüdlich, wir wollen ihn dabei unterstützen."

"Wenn die österreichischen Bäuerinnen und Bauern und die Bewohner des ländlichen Raumes ihrem Bundespräsidenten zum Geburtstag gratulieren, so wünschen sie damit einem Mann viel Glück, Erfolg und Gesundheit, der, so wie sie, sehr eng mit der Natur verbunden ist, sie liebt und schätzt", sagte Gerhard Wlodkowski, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich. "Sein jahrzehntelanges Engagement an der Spitze der Österreichischen Naturfreunde zeichnet unser Staatsoberhaupt als einen Menschen aus, der um die Schönheit und gleichzeitig den vielfältigen Nutzen der Natur für den Menschen weiß. Wir wünschen ihm noch viele gesunde Jahre, sowohl im Amt als auch in der Zeit danach, in denen er oft Gelegenheit haben möge, die von den Bäuerinnen und Bauern mitgestaltete heimatliche Kultur- und Erholungslandschaft ausgiebig zu nützen und die unterschiedlichsten regionalen Delikatessen mit Freude zu genießen."

